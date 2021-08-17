Elbistanlı çiftçiden hiç tanımadığı hastayı hayata bağlayan bağış

Boran, bu duygunun tarifinin mümkün olmadığını belirterek, “Kök hücre ile yaşamların değişmesini sağlayabiliriz” dedi.

Elbistan’a bağlı Küçükyapalak Mahallesi’nde çiftçilik yapan 41 yaşındaki Özgür Boran, geçtiğimiz aylarda Kızılay aracılığı ile Türkiye Kök Hücre Merkezi’ne (TÜRKÖK) kök hücre bağışçısı olmak amacıyla başvuruda bulundu. Kapsamlı sağlık kontrolünden geçirilen Boran’a, donör olarak kabul edildiği ve kanı ile uyuşan bir hasta olduğunda kendisi ile irtibata geçileceği söylendi. Kısa bir süre sonra Boran’a Sağlık Bakanlığı’ndan bir telefon geldi. Boran, 23 yaşındaki bir lösemi hastası ile kanının uyuştuğu ve bağışta bulunmak isteyip istemediğini soran bakanlık yetkililerine hiç düşünmeden ‘evet’ cevabını verdi.

Hiç tanımadığı birinin hayatının kurtulmasına vesile olacak kök hücre bağışı için Adana’ya davet edilen Özgür Boran’ın tüm masrafları TÜRKÖK tarafından karşılandı. Boran, kök hücre naklinden önce tahlilden geçirildi. Sonuçların olumlu olduğunun görülmesinin ardından kök hücre nakli işlemine başlanıldı. Boran’dan alınan kök hücre, ismi açıklanmayan 23 yaşındaki lösemi hastasına nakledileceği belirtildi.

Boran, yaptığı kök hücre bağışıyla ilgili olarak, “İnsan ister istemez duygulanıyor. Hiç tanımadığım bir insana umut oldum. İnşallah hayatı da bu sayede kurtulacak” diye konuştu.

Sağlık sorunu olmayan herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet eden Boran, “Toplumda kök hücre bağışçısı çok az. İnsanlar, kök hücre bağışıyla hayat kurtaracağını tam olarak bilmiyor. Kök hücre, nakil bekleyen başka hastaları yaşama bağlıyor. İşte bu yüzden yapılan her bağışın büyük önemi var. TÜRKÖK, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 600 hastanın umudu olmuş. Ben de bu umut kervanında yer almaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Bağıştan sonra kendisine Sağlık Bakanlığı’nca teşekkür belgesi verildiğini anlatan Özgür Boran, “Bu belgeyi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. 23 yaşındaki bir hastaya nakledilecekmiş benden alınan kök hücre. İnşallah, hayatı kurtulur ve ömrünü sağlıklı bir şekilde geçirir” şeklinde konuştu.