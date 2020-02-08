Elbistanlı çiftçi, mecburen kullanıyor! Vahşi sulama yöntemi ile sulanan arazi büyüklüğü açıklandı

Henüz barajlardan bir damla suyun ulaşmadığı Elbistan Ovası’nda çiftçiler, arazilerini sulamak için genellikle yeraltından elektrik enerjisi kullanıyor. Kimi zaman kilometrelerce uzaktaki arazisine toprak kanallardan su ulaştırmak zorunda kalan Elbistan çiftçisi, mecburen vahşi sulama yöntemini kullanıyor. Bazı çiftçilerde yağmurlama sistemine doğru bir yöneliş olsa da, özellikle sürdürülebilir tarım açısından arazilerde vahşi sulama yönteminin kullanılmaması öneriliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye’deki tarımda sulama yöntemlerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan DSİ'ce sulama projesi geliştirilen alanlarda; 587.033 hektar alan yağmurlama ve damla sulama yöntemiyle sulanmaktadır. DSİ'ce sulama projesi geliştirilen alanlarda; 945 bin 412 hektarlık alan yüzeysel sulama yöntemiyle sulanmakta olup, vahşi sulama yöntemi, yüzeysel sulama yöntemi olarak sınırlandırıldığından bu alan içinde değerlendirilmiştir. Yeraltından doğal yollarla çıkmayıp elektrik enerjisi ile çıkarılarak sulama sağlanan alan 1 milyon 538 bin 335 hektardır” şeklinde bilgi verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, “Tarımda suyun en faydalı şekli, yaygın ve doğru kullanılmasıdır. Mevcut sulanan alanın yüzde 81’inde yüzeysel sulama yapılmaktadır. Karık, tava ve salma sulama dışında basınçlı sulama, yağmurlama ve damla ile yapılan sulama artırılmalıdır. Geleneksel yağmurlama sulaması artmaktadır, ancak özellikle “vahşi sulama“ toprağın en verimli yüzeyini tüketmektedir. Ayrıca açık kanallar su kayıplarını artırmaktadır. Sulu tarım yapılmayan alanların da suyla buluşması verimi artıracaktır. Yeraltı suyu, enerji ile yeryüzüne çıkarılmaktadır. Bu yolla sulama, çiftçi için önemli bir girdiye dönüşmüştür. Çiftçinin kullandığı elektrik, mesken fiyatlarından daha fazla zamlanmıştır. Bu durum çiftçiyi ürün ekemez hale sürüklemektedir. Ayrıca kuru susuz tarım alanlarının bir an önce sulama suyuna ermesi sağlanmalıdır. Yüzey sularının sulama suyu olarak doğru kullanılması önemlidir” diye konuştu.





