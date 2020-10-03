Elbistanlı çiftçi, immün plazma bağışı gönüllüsü oldu

Kancı, hastalığı atlatan herkese uygun koşulları taşımaları halinde plazma bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Elbistan’a bağlı Alembey Mahallesi’nde çiftçilik yapan Adem Kancı, bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalandı. Tedavisinin ardından iyileşen ve sağlığına kavuşan Kancı, yaşadığı zor sürecin ardından virüsün pençesindeki insanlara umut olma adına anlamlı bir karar verdi. İlçede özellikle sosyal medyada yakınları için immün plazma arayan vatandaşları gören Kancı, hiç düşünmeden Elbistan Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. Hastane yetkililerine, gönüllü olarak immün plazma bağışında bulunmak istediğini belirten Kancı’ya gerekli testler yapıldı. Kancı, testlerinin uygun bulunması durumunda Kahramanmaraş ya da Malatya’daki merkezlerden birinde immün plazma bağışında bulunacak.

Gönüllü bağışçı olarak örnek bir davranışa imza atan Kancı, “Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavinin ardından sağlığıma kavuştum. Hastalığı, diğer birçok kişiye göre daha kolay atlattım. Ancak virüsün pençesindeki birçok tanıdığım kişinin de hayatını kaybettiğine üzülerek şahit oldum ve olmaya da devam ediyorum. Bu hastalığın tedavisinde immün plazmanın önemini biliyorum. Bu nedenle başkalarının derdine çare olmak için gönüllü immün plaza bağışı yapmaya karar verdim. Karantina süremin ardından hastaneye gittim. İlk etapta bir test yapıldı. Bu testin sonucuna göre de bağışta bulunabileceğim söylendi. İnşallah uygun koşulları taşıdığım belirlenince hemen bağışta bulunacağım” dedi.

Kancı, şöyle konuştu:

“Covid-19 hastalığından dolayı yaşamını yitirme riskine karşı bu kişilere el uzatma adına bu işe gönüllü oldum. Bu hastalığı atlatanlara da bağış yapmaları çağrısında bulunuyorum. Yapacağınız bu bağış, hayat kurtarmak için çok önemli. Bir hastanın, bu bağış sayesinde yaşama tutunmasında vesile olmak en büyük insanlık görevi.”