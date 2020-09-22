banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistanlı Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Elbistanlı Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti
banner17
banner43

Elbistanlı hemşerimiz Ali İrfan Yılmaz, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı iken Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na atandı. İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ile dernek sözcüsü Yahya Marangoz, Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Yılmaz’a yeni görevinde başarılar dileyen İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, “Sayın Başsavcımızın böylesine önemli bir göreve atanması, hemşerileri olarak bizleri ilçemizi onurlandırmıştır. Kendisine başarılar diliyoruz. Kendisi, mahallemizde doğmuş ve büyümüş; Adalet Bakanlığı’nda değişik görevlerde bulunduktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı olmuştur. Bu onurlu mesleği, 27 yıldır devam ettirmekte ve başarıları ile bizleri gururlandırmaktadır. Kendisine hayırlı olsun demek için buradayız. Hemşerilerimizin daha iyi mevki ve makamlarda görmek bizler için de en büyük temennisi” diye konuştu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz da, hemşerilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistanlılara selamlarını iletti.

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistanlı Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Yılmaz’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.