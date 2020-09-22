Elbistanlı Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti

Elbistanlı hemşerimiz Ali İrfan Yılmaz, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı iken Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na atandı. İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ile dernek sözcüsü Yahya Marangoz, Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Yılmaz’a yeni görevinde başarılar dileyen İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, “Sayın Başsavcımızın böylesine önemli bir göreve atanması, hemşerileri olarak bizleri ilçemizi onurlandırmıştır. Kendisine başarılar diliyoruz. Kendisi, mahallemizde doğmuş ve büyümüş; Adalet Bakanlığı’nda değişik görevlerde bulunduktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı olmuştur. Bu onurlu mesleği, 27 yıldır devam ettirmekte ve başarıları ile bizleri gururlandırmaktadır. Kendisine hayırlı olsun demek için buradayız. Hemşerilerimizin daha iyi mevki ve makamlarda görmek bizler için de en büyük temennisi” diye konuştu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz da, hemşerilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistanlılara selamlarını iletti.