Elbistanlı besici, 5 bin ithal hayvan talep etti

Elbistan’daki besiciler, Et ve Süt Kurumu tarafından 2017 yılında ithal edilecek besilik hayvanlar için 5 bin adet talepte bulundu.

Et ve Süt Kurumu tarafından 2017 yılında ithal edilecek besilik hayvanlar için besicilerden ve birliklerden talep başvurusu alma süresi 3 Şubat 2017 Cuma günü itibariyle sona erdi. 2016 yılında 3 bin 500 ithal hayvanın giriş yaptığı Elbistan’da çok sayıda besici, taleplerini bildirdi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Et ve Süt Kurumu'na yılsonuna kadar sıfır gümrükle 500 bin baş besi ve kasaplık hayvan ithalatına yetki verildi. Et ve Süt Kurumu, 2017 yılı besilik sığır talep başvurularını 3 Şubat 2017 Cuma günü itibariyle sonlandırdı. Talepler, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ihtiyaç duyulacak miktarlar için alındı. İthal besilik sığırların kilogram birim satış fiyatları ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Et ve Süt Kurumu’nun 2017 yılı canlı hayvan ithalatına ilişkin henüz hiçbir ülke ile yapılmış sözleşmesi bulunmuyor. Avrupa ve Güney Amerika’dan ülkemize getirilecek hayvanlarla ilgili olarak firmalarla görüşmeler devam ediyor.

İthal edilecek besilik sığırlar, 350 kilogramın üstünde, 160 kilogramın altında ve 1 yaşın üstünde olmayacak. Hayvanların seçimleri Bakanlık personeli tarafından yapılacak. Besicilerin talep ettikleri halde başvuruyu yapmamaları halinde Güney Amerika ülkelerinden talep edilen hayvanlar için 50 Dolar, AB ülkelerinden talep edilen hayvanlar için de 50 EURO ceza ödeyecek. Bu ödemeleri de besiciler talep sırasında kurum hesabına ön ödeme-avans bedeli olarak yatıracaklar. Avrupa Birliği menşeli hayvan taleplerinde her bir hayvan için 50 EURO, Güney Amerika menşeli hayvan taleplerinde her bir hayvan için 50 USD Doları ön ödeme/avans bedeli belirlendi. Elbistan’daki besiciler de talep ettikleri yaklaşık 5 bin hayvan için 1 milyon liraya yakın bir avans ödemesi gerçekleştirdi.