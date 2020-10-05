Elbistanlı Başhekim Yardımcısının sözleri ülke gündemine oturdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Elbistanlı Dr. Edizer, paylaştığı videoda 'Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin" ifadelerini kullandı.

Edizer in sözleri, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşirken, bu açıklamayla ilgili 100 bin üzerinde tweet atıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurdu.

Özer, “Sosyal medya paylaşımı nedeniyle GATA’nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettim. Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti” ifadelerini kullandı.