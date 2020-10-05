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Elbistanlı Başhekim Yardımcısının sözleri ülke gündemine oturdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi’nin Elbistanlı Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’in sosyal medya hesabından yaptığı ‘ikinci eş’ paylaşımı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Elbistanlı Başhekim Yardımcısının sözleri ülke gündemine oturdu
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Elbistanlı Dr. Edizer, paylaştığı videoda 'Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin" ifadelerini kullandı.

Edizer in sözleri, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşirken, bu açıklamayla ilgili 100 bin üzerinde tweet atıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurdu.

Özer, “Sosyal medya paylaşımı nedeniyle GATA’nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettim. Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti” ifadelerini kullandı.


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Elbistanlı Başhekim Yardımcısının Sözleri ülke Gündemine Oturdu
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Mehmet DOĞAN ANKARA ELBİSTAN LI 4 saat önce

Bu doktorun açıklaması nı adam gibi adam lar anlar ben onayliyurum elbistanlı toprağım benim doktoruma hayırlı günler dilerim

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Nazende 2 saat önce

Valla evlensinler kirk tane metres tutmalarindan iyi en azinda günaha girmezler

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İzmir'de yaşayan Elbistanli 4 saat önce

Bir elbistanli vatandaş olarak bu Elbistanli bilim adamından Elbistan adına utandım bu çağda böyle yobazca düşünen bir bilim adamı çok üzücü ve korkunç

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Ahmet 4 saat önce

Adam haklı beyler dağılın. Çarpık ilişkiler, aldatmalar, kansızlık, ruhsuzluk ne derseniz artık... Kutsal değer aile kurumuna zarar veren bu tür mide bulandıran ilişkiler, insanlığın bittiğinin göstergesidir. Toplum yaşayan birer ölü haline dönüştü.

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Hatice 4 saat önce

Bir bayan olarak söylüyorum doğru söylemiş. Eğer erkek iki hanımın arasında kalmayıp adaleti ve nafakalarını sağlayabilecekse evlensin.

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hakan 5 saat önce

müslüman bir ülkede esra erolun programı daha nasıl devam ediyor anlamak mümkün değilher türlü pilik fuhuş normal gösterilip özenti şeklinde sunuluyor buna dur diyecek bir mekanizma yok mu

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Memleketinin insanindan daha ne kadar soğuyabilir insan? 5 saat önce

Menzil tarikatına bağlıdır hafife alınmaması gerek diye düşünüyorum. Eski adıyla GATA başhekim yardımcısı bu ifadeleri kullanabilip Atatürk'ü eleştirebiliyor.
Twitterdan yazdıklarına bakarsanız şok olursunuz. Bu adam nasıl bu makama gelmiş?
Tıbbiye'yi nasıl bitirebilmiş?
Nasıl kazanmış?
Tüm bunları anlamak için menzil tarikatının devletin içine nasıl sızdığını anlatan metastaz kitabını okumanızı öneririm.

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Ahmet 4 saat önce

Ali Edizer adam gibi adam.Cehape rahatsiz olmuşsa bu adamin dediği doğrudur.Sakin kelle isteyen cehapeye bu firsati vermezsiniz Ak partililer.

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