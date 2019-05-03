Elbistanlı başgardiyan hayatını kaybetti

Yaklaşık 30 yıl önce mesleğe başlayan ve aslen de Elbistan’a bağlı Ambarcık Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mekser Nergiz (57) yaklaşık 1 ay önce Ankara-Şaşmaz Açık Cezaevi’ne infaz koruma başmemuru olarak atandı. Bir süre önce kanser hastalığına yakalanan Nergiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nergiz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

4 çocuk babası Nergiz’in cenazesi, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü memleketi Elbistan’a getirilerek Ambarcık Mahallesi’nde defnedilecek.