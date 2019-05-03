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Elbistanlı başgardiyan hayatını kaybetti

Ankara-Şaşmaz Açık Cezaevi’nde infaz koruma başmemuru olarak görev yapan 57 yaşındaki Mekser Nergiz, yakalandığı hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Elbistanlı başgardiyan hayatını kaybetti

Yaklaşık 30 yıl önce mesleğe başlayan ve aslen de Elbistan’a bağlı Ambarcık Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mekser Nergiz (57) yaklaşık 1 ay önce Ankara-Şaşmaz Açık Cezaevi’ne infaz koruma başmemuru olarak atandı. Bir süre önce kanser hastalığına yakalanan Nergiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nergiz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

4 çocuk babası Nergiz’in cenazesi, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü memleketi Elbistan’a getirilerek Ambarcık Mahallesi’nde defnedilecek.

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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

ALLAH Gani gani rahmet eylesin.Mekanı Cennet olsun İnşaAllah! Adamlığın Önşart olduğu bir Meslekte,yıllarca iyi niyetle,muhattabı insanlara her daim yardımcı olmuş çok değerli bir AĞABEY'imizdi.Kurban olduğum ALLAH kendisine de Merhameti ile muamele etsin İnşaAllah!

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Hüseyin önat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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C kal 3 hafta önce

Hâk rahmet edsin yeri nur olsun

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Ali Gözükara 3 hafta önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Türk 3 hafta önce

Dayıcım mekanın cennet olsun

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ALİ KAYIRAN 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLE YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN

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Zekeriye türk 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet Kılınç 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim geride kalanlarına sabirlar versin.

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