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Elbistanlı avukatın otomobili takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Elbistan’dan Kahramanmaraş’a giden Av. Enes Köker’in kullandığı otomobilin takla atması sonucunda 5 yaşındaki kızı hayatını kaybederken eşi ve kendisi de yaralandı.

Elbistanlı avukatın otomobili takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Göksun-Kaharamanmaraş karayolunun 28. Kilometresi Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Av. Enes Köker, 33 DFU 55 plakalı otomobiliyle Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde iken Beşoluk mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 5 yaşındaki Eslem Sare Köker, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Köker’in eşi Ümmügülsüm ile diğer kızı Zeynep Ebrar Köker ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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