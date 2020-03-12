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Elbistanlı akademisyen Tekin Çolakoğlu, profesör unvanını aldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı’nı da üstlenen Elbistanlı akademisyen Tekin Çolakoğlu, görev yaptığı Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde profesör doktor unvanını aldı.

Elbistanlı akademisyen Tekin Çolakoğlu, profesör unvanını aldı
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Eşi Prof. Dr. Filiz Fatma Çolakoğlu ile aynı üniversitede görev yapan Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, 1970 yılında Elbistan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elbistan’da tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü kazandı. 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl yüksek lisansa başladı ve 2000 yılında tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında doktora programına başladı. 2004 yılında doktora programını başarı ile tamamladı. 2006 yılında öğretim görevlisi, 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2014 yılı Ocak ayında Doçent unvanını almaya hak kazandı. 2020 Şubat ayında profesör doktor olarak ataması yapılmıştır. Halen Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünde görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Çolakoğlu, Spor Yöneticiliği Bölümü Başkan Yardımcılığı görevi de yapmıştır.

Alanında birçok akademik çalışması bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitimde birçok doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş, bilimsel kongrelerde kurul üyeliği ve oturum başkanlığı, bilimsel dergilerde hakemlik görevleri de yapmıştır.

Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Sponsorluk Kurul Başkanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu Üniversiteler Ar-Ge Kurulu Üyeliği, Üniversite Sporları Federasyonu Oryantiring Teknik Kurul Üyeliği, Gazi Üniversitesi Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Merkezi Başkan Yardımcılığı ve Oryantiring Birim Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi Oryantiring Takımı Sorumlusu, Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Asbaşkanlığı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyeliği, Spor Yöneticileri ve Spor Kulübü Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Keçiören Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Spor Bilimleri Derneği Üyeliği, görevlerinde bulunmuş ve bu görevlerin bir kısmı halen devam etmektedir. 2012 – 2016 yılları arasında Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı yapmıştır. Prof. Dr. Filiz Fatma Çolakoğlu ile evli ve üç çocuk babasıdır.

 


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