Elbistanlı akademisyen Sümmani Ekici profesör unvanını aldı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda akademik hayata başlayan Sümmani Ekici, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2002 yılında Yrd. Doç. Dr. olan Ekici, 2014 yılında Doç. Dr. unvanını aldı. Geçtiğimiz günlerde profesör kadrosuna atanan Ekici, Spor Bilimleri Fakültesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Ekici, 9 yıl bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan 58 yaşındaki Prof. Dr. Sümmani Ekici’nin, alanı ile ilgili iki kitabı ve uluslararası, ulusal çok sayıda makaleleri bulunuyor.