Elbistanlı akademisyen, profesör unvanını aldı

Elbistanlı akademisyen Serap Erdoğan, 1998 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı Anadolu Üniversitesi’ndeki akademik kariyerine, profesör unvanını alarak devam ediyor. Profesör unvanını alan Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalına atandı.

22 yıllık akademisyenlik yaşamında birçok ulusal projeye imza atan ve yurtdışında da görevlerde bulunan Prof. Dr. Serap Erdoğan, ilkokulu Elbistan İsmet Paşa İlkokulunda, ortaokulu Elbistan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda ve liseyi Elbistan Kız Meslek lisesinde tamamladı. Lisans öğrenimini 1992-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulunda; yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise 1999-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bilim Dalında tamamladı. 1998’de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Prof. Dr. Erdoğan, 2010 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Projesi olan “Ebeveynlerinden Biri Ceza Evinde Olan Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Okul Öncesi Eğitim Kurumu Kurulması” başlıklı projede proje danışmanı olarak görev aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi erken çocukluk merkezlerinde dezavantajlı çocuklarla çalışmalar yapmakta ve öğretmen eğitimleri yürütmektedir. Ayrıca TRT Çocuk tarafından yayınlanan “Ege ve Gaga” çizgi filminin çocuk gelişimi danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Erdoğan, 2015 yılından bugüne Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programının koordinatörlüğü ve derslerin uzaktan eğitim ile yürütülmesi sürecinde etkin görev alıyor.

2016 Mart ayında Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Teşkilatının (Organisation Mondiale Pour L'Education Prescolaire-OMEP) Milli Komitesi olan “Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-TOÖEGD” Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Prof. Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde çocukların matematik becerilerini desteklemeye yönelik “Çocukların Matematik Atölyesi” adlı merkezin kurucu üyesi ve başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim görevlerini sürdürmekte, bilimsel araştırmalar ve projeler yürütmektedir.