Elbistanlı akademisyen Abbas Ketizmen profesör unvanı aldı

Bilim ve sanatı başarıyla sürdüren Ketizmen, “2018 Cengiz Aytmatov Yılı” için hazırlanan, dünyaca ünlü 39 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Almanya’da basımı gerçekleşen “Cengiz Aytmatov’u Okumak” sanat albümünde 3 adet tablosu ile Türkiye’den eseri seçilen tek sanatçı olmuştu.

Bilim ve sanat alanında ulusal ve uluslararası birçok başarılara imza atan Abbas Ketizmen, ilkokul ve ortaokulu Elbistan’da, liseyi Malatya’da, Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlamıştır. Akademik kariyerini sanat eğitimi ve tasarım alanında sürdürmesinin yanı sıra, disiplinler arası çalışmalarına devam etmiş, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında tamamlamış, doçentliği tasarım alanında almış, doktora ve yüksek lisans tezleri yönetmiş, akademisyenler yetiştirmiştir. Tasarım ve belge güvenliği ile ilgili buluş sahibidir. Avusturya Patent Ofisi onaylı, incelemeli ve yüksek derecelendirilmeli araştırma raporu ile Türk Patent Enstitüsü'nden “incelemeli patent” sahibi olmuştur.

Bilim ve sanatı birlikte yürütmekte olup, bu alanlarda birçok ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır. Uluslararası kültür faaliyetlerinden, Türksoy,“2018 Cengiz Aytmatov Yılı” için hazırlanan, dünyaca ünlü 39 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Almanya’da basımı gerçekleşen “Cengiz Aytmatov’u Okumak” sanat albümünde 3 adet tablosu ile Türkiye’den eseri seçilen tek sanatçıdır.

Birçok sergiler açmış, ulusal ve uluslararası sergilere çağrılı sanatçı olarak katılmıştır. Eserleri devlet başkanı ve büyükelçilere hediye edilmiş, müze ve koleksiyonlarda yer almıştır. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış yüzlerce farklı profesyonel tasarımlar üretmiştir. Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonu'nda gösterilen Türkiye'nin sürdürülebilirlik politikası animasyon film çalışması ve matematik ve sosyal bilgiler kitaplarındaki 300 den fazla illustrasyon bunlardan bazılarıdır.

Sanat eseri, tablo-resim sahteciliği alanlarında uluslararası düzeyde resmi olarak eser incelemesinde bulunmuş, ar-ge projeleri geliştirmiş, komisyonlarda bulunmuş, sanat piyasası riskleri üzerine yayınlar yapmış ve konferanslar vermiştir.

Bilimsel çalışmalarını, 2009 yılından beri Gazi Üniversitesi Teknopark’ında, MB Ketizmen Ltd. Şti. kuruluşuyla sürdürmektedir. 5 adet bilimsel ar-ge projesi tamamlamıştır. İncelemeli patentinin yer aldığı “Kriptometrik sanat eseri künyesi projesi” uygulanma aşamasındadır.

Halihazırda “Adli Olaylarda Grafoloji” alanında yüksek lisans ve doktora dersleri veren Türkiye’deki tek akademisyendir. Belge ve imza sahteciliği alanlarında krimininalistik ve akademik çalışmalarıyla, adli yargıda, adli belge inceleme sınıfındaki en yüksek sicil numarasına sahip bilirkişidir.

Halen Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Adli Bilişim Anabilim Dalı’nda ve Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde “profesör doktor” unvanı ile bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.