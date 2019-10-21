Elbistanlı 3 okçudan Türkiye derecesi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Okçuluk Turnuvası, İstanbul Okçular Vakfı’nda 18-20 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Türkiye Okçuluk Turnuvasına, ülke genelinden 650 kemankeş katıldı. Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü’nün 6 sporcusu, Kahramanmaraş’ı temsilen turnuvaya katıldı. Turnuvada, Yusuf Yalçın, Türkiye 2.si oldu. Batuhan Kurt, Türkiye üçüncülüğü elde ederken Bünyamin Yalçın da Türkiye dördüncüsü oldu. Diper sporculardan Murat Türkmen ve Kaan Cengizler ise, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Yusuf Ali Aydın ise sıralama atışlarında kaldı.

Turnuvadaki bu başarıyı değerlendiren Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü Genel Sekreteri Mine Kozanoğlu, “3 sporcumuzun Türkiye derecesi elde etmesi bizleri çok sevindirdi” dedi.

Turnuvaya oldukça iyi hazırlandıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını kaydeden Kozanoğlu, “Turnuvaya katılmamızda bizden desteğini esirgemeyen Türkoğlu Belediye Başkanı Sayın Osman Okumuş’a sporcularım ve kulübümüz adına teşekkür ederiz. Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’e de yarışma öncesi kulübümüzü ziyaret ederek sporcularımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sporcularımız ile birlikte kafile başkanı Yakup Yalçın ve Kulüp Antrenörümüz Halil Kozanoğlu’na da teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



