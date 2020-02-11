Elbistanlı 2 sporcu muaythai şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Hasan Karlı anısına Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde yapıldı. Şampiyonaya, Elbistan’ı temsilen Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü olarak Elbistan Savunma Sporları Spor Salonunda faaliyet gösteren 7 sporcu katıldı. Turnuva sonucunda 81 kiloda Gökhan Çam ve 75 kiloda Musa Ayan, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Doğan, sporcuları bu başarıdan dolayı tebrik etti.

Sporcuların, Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmek için ringe çıktığını belirten Doğan, “Türkiye üçüncüsü olan sporcularımız Gökhan Çam ve Musa Ayan ile antrenörümüz Kadir Köseoğlu’nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bundan sonraki turnuvalarda altın madalyayı kazanmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.





