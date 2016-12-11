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Elbistanlı 2 polis memuru hain saldırıda yaralandı

İstanbul'da 38 şehit verilen terör saldırısında Elbistanlı iki polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.

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Elbistanlı 2 polis memuru hain saldırıda yaralandı
 İstanbul-Beşiktaş'ta bombalı araçla düzenlenen hain terör saldırısında Elbistanlı 2 polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.
Beşiktaş-Bursaspor maçında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüse yönelik olarak bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 30'u polis olmak üzere 38 kişi şehit oldu. 155 kişinin de yaralandığı saldırıda aslen Elbistanlı olup İstanbul'da görev yapan 2 çevik kuvvet personelinin de yaralandığı öğrenildi. Uğur Metin ve Mustafa Setirek isimli Elbistanlı polis memurlarının hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen polis memurları Metin ve Setirek'in aile fertlerinin de İstanbul’a gittiği öğrenildi. Yaralı polislerin, tedavilerinin ardından taburcu edileceği de gelen bilgiler arasında. 

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ULU ŞAMAN 2 hafta önce

ELBİSTANLI POLİS KİM İSMİNİ AÇIKLARMISINIZ

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kahraman yay 2 hafta önce

Öncelikle sehitlerimize Allah'tan rahmet dileri.
Yaralı polisler ve hemserimiz polislere Allah şifa versin.

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ALİ 2 hafta önce

ALLAH'IM BÖYLE BİR OLAYLARI BİRDAHA GÖSTERMESİN.

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Seyfi demir 1 hafta önce

Kardeşimiz çok iyi kimse merak etmesin Allah güçlerine güç katsin inşaAllah

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HASAN 1 hafta önce

TÜM ŞEHİTLERİMİZİN AİLESİNE ALLAH SABIRLAR İHSAN EYLESİN.

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Napcan 1 hafta önce

Terörü lanetliyoruz

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kokertugrul 6 gün önce

Sehit polislerimizin yüzüne bakinca yabancilik cekmiyoruz.Bizden olduklariicin bizlere benziyorlar.
Kahrolsun pkk chp tak komnist anarsist ve deist zihniyetli islam düsmanlari !
ülkemden defolun gidin adi iltihaplar !

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