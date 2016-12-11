Elbistanlı 2 polis memuru hain saldırıda yaralandı
İstanbul'da 38 şehit verilen terör saldırısında Elbistanlı iki polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.
11 Aralık 2016 Pazar 15:28
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11 Aralık 2016 Pazar 15:28
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Öncelikle sehitlerimize Allah'tan rahmet dileri.
Yaralı polisler ve hemserimiz polislere Allah şifa versin.
ALLAH'IM BÖYLE BİR OLAYLARI BİRDAHA GÖSTERMESİN.
Kardeşimiz çok iyi kimse merak etmesin Allah güçlerine güç katsin inşaAllah
TÜM ŞEHİTLERİMİZİN AİLESİNE ALLAH SABIRLAR İHSAN EYLESİN.
Terörü lanetliyoruz
Sehit polislerimizin yüzüne bakinca yabancilik cekmiyoruz.Bizden olduklariicin bizlere benziyorlar.
Kahrolsun pkk chp tak komnist anarsist ve deist zihniyetli islam düsmanlari !
ülkemden defolun gidin adi iltihaplar !
ELBİSTANLI POLİS KİM İSMİNİ AÇIKLARMISINIZ