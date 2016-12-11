Elbistanlı 2 polis memuru hain saldırıda yaralandı

Beşiktaş-Bursaspor maçında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüse yönelik olarak bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 30'u polis olmak üzere 38 kişi şehit oldu. 155 kişinin de yaralandığı saldırıda aslen Elbistanlı olup İstanbul'da görev yapan 2 çevik kuvvet personelinin de yaralandığı öğrenildi. Uğur Metin ve Mustafa Setirek isimli Elbistanlı polis memurlarının hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen polis memurları Metin ve Setirek'in aile fertlerinin de İstanbul’a gittiği öğrenildi. Yaralı polislerin, tedavilerinin ardından taburcu edileceği de gelen bilgiler arasında.

İstanbul-Beşiktaş'ta bombalı araçla düzenlenen hain terör saldırısında Elbistanlı 2 polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.