Elbistan’ın yeni şehir mezarlığının yeri belli oldu

Yılda yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği Elbistan’da, definlerin büyük bölümü Gariplik ve Hocazade Mezarlıkları’na yapılıyor. Bununla birlikte Esentepe, Tepebaşı ve Pınarbaşı Mahalleleri’nde de mahalle mezarlıkları yer alıyor. Gariplik Mezarlığı’na ilk definlerin 1900’lü yılların başında yapıldığı biliniyor. Hocazade Mezarlığı’na ise, o dönem mahalle aralarındaki mezarlıkların kapatılmasıyla birlikte 1940-1950 yılları arasında cenazeler defnedilmeye başlandığı sanılıyor. Bir asırdan fazla süredir definlerin yapıldığı Gariplik Mezarlığı ile yaklaşık 80 yıldır kullanılan Hocazade Mezarlığı, yavaş yavaş dolmaya başladı. Bu durum üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçenin uzun yıllar boyunca mezarlık ihtiyacını karşılayacak projeyi tamamladı. Yeni mezarlık alanı olarak da Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde 263 dönümlük alanın tahsisi yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin projesini hazırladığı şehir mezarlığının, çöplüğün karşısındaki yamaçta kurulması planlanıyor. Şehir mezarlığında cami, gasil hane, idari binası, taziye alanları, bekleme salonları, şehitlik, sosyal tesisler olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte cenaze definleri burada yapılacak.