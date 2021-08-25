Elbistan’ın yeni şehir mezarlığında çalışmalar başlıyor

Elbistan’da bir yıllık süreçte hayatını kaybeden yaklaşık bin kişinin cenazesinin defnedildiği yerlerin başında Gariplik ve Hocazade Mezarlıkları geliyor. Kırsal mahallelere ek olarak Esentepe, Tepebaşı ve Pınarbaşı Mahalleleri’nde de küçük ölçekli mezarlıklar da defin amaçlı kullanıyor. Bir asırdan fazla süredir şehrin ana mezarlığı olarak kullanılan Gariplik Mezarlığı ile yaklaşık 70 yıl önce ilk definlerin başladığı Hocazade Mezarlığı’nda defin alanları, aradan geçen uzun yıllardan sonra dolmaya başladı.

Elbistan’a yeni mezarlık için proje başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nurhak yolu üzerinde 263 dönümlük alan belirlemişti. Söz konusu alanda, cami, gasil hane, idari binası, taziye alanları, bekleme salonları, şehitlik, sosyal tesisler olacak. Büyükşehir Belediyesi, şehir mezarlığı olarak tahsis edilen alana, hafriyat ve moloz dökülmesinin yasak olduğuna dair levhaları yerleştirdi.

Şehir mezarlığıyla ilgili çalışmaların da önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.