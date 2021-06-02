Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Gönüllü kadınlara ‘toprağın dilini’ öğrettiler
Gönüllü kadınlara ‘toprağın dilini’ öğrettiler
Lösemiyi yenen Kerem’e Başkan Gürbüz’den bisiklet hediyesi
Lösemiyi yenen Kerem’e Başkan Gürbüz’den...
Elbistan’ın voleybol takımı Kayseri grubunda
Elbistan’ın voleybol takımı Kayseri grubunda
Hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Hükümlü ve tutuklular için kitap...
Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu
Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu...
banner191
banner162

Elbistan’ın voleybol takımı Kayseri grubunda

Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, Bölgesel Lig’deki grup maçlarını Kayseri grubunda oynayacak. 3 takımlı grupta ilk maç ise 10 Haziran’da oynanacak.

Elbistan’ın voleybol takımı Kayseri grubunda
banner167

Türkiye Voleybol Bölgesel Lig maçları 32 farklı grup merkezinde 8-13 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımı olan Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, Kayseri grubunda mücadele edecek. Elbistan Gençlik adı altında lige katılan takımımız, 10-13 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de oynanacak olan grup maçlarında Kayseri Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor ile karşılaşacak. Gruplarında birinci olan takımlar finallere yükselme hakkı kazanırken, final maçları 20-23 Haziran tarihleri arasında oynanacak.

Bölgesel Ligde mücadele edecek takımlardan PCR testi yaptırması istenmeyecek. Ancak, müsabakalarında Covid-19 pozitif vakaları ve/veya karantina süreçleri sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacak, müsabakaya çıkmayan takım hükmen mağlup sayılacak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistanın Voleybol Takımı Kayseri Grubunda