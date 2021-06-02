Elbistan’ın voleybol takımı Kayseri grubunda

Türkiye Voleybol Bölgesel Lig maçları 32 farklı grup merkezinde 8-13 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımı olan Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, Kayseri grubunda mücadele edecek. Elbistan Gençlik adı altında lige katılan takımımız, 10-13 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de oynanacak olan grup maçlarında Kayseri Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor ile karşılaşacak. Gruplarında birinci olan takımlar finallere yükselme hakkı kazanırken, final maçları 20-23 Haziran tarihleri arasında oynanacak.

Bölgesel Ligde mücadele edecek takımlardan PCR testi yaptırması istenmeyecek. Ancak, müsabakalarında Covid-19 pozitif vakaları ve/veya karantina süreçleri sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacak, müsabakaya çıkmayan takım hükmen mağlup sayılacak.