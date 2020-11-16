Elbistan’ın türküleri yeniden hayat buldu

Tamamı Halk Eğitimi Merkezi’ndeki Türk Halk Müziği kursu kursiyerleri ve usta öğreticilerinden oluşan ekip, 9 farklı türkünün yer aldığı albüm hazırladı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, Elbistan’a ait türkülerin yeniden seslendirilmesi ile ilçenin kültür mirasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Doğan, bu özel projenin altyapısında Halk Eğitimi Merkezi’ndeki Türk Halk Müziği kursundaki kursiyer ve usta öğreticilerin emeği olduğunu belirterek, “Türkiye’de böyle bir çalışma hazırlayan ilk halk eğitimi merkeziyiz” dedi.

Elbistan’ın kültür ve sanat alanındaki mirasına sahip çıkmak istediklerini vurgulayan Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, “Şairlerin seni yazar, maniler sana dizilir, Ceyhan akar duygu olur, türkülerin bir başka çalar Elbistan’ım. Bu kadar güzelliklerle bezenmiş; yıllarca kültür biriktirmiş, şairler diyarı Elbistan için, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi olarak bir albüm hazırladık. Elbistan yöresine ait yıllar önce seslendirilmiş birçok türkü bulunuyor. Biz de melodileri bile unutulmaya yüz tutmuş bu güzel eserlerin yeniden dillere dolanması için harekete geçtik. Elbistan yöresine ait olarak TRT Türk Halk Müziği Repertuar’ında da yer alan, “Anam beni haslarından hasladı”, “Evleri Fadimeli”, “Gayabaşı Dirgenlik”, “Çamdan Sakız Akıyor”, “Biner Atın İyisine”, “Kara Tavuk Cücüğü”, “Bir Turna Uçurdum”, “Havada Kar Sesi Var” ve “Deli Gönül” adlı türkülere ulaştık. Elbistan’ımızın kültüründe önemli bir yer tutan bu 9 eseri, merkezimizde açtığımız Türk Halk Müziği kursundaki kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz, sazları ve sözleri ile yeniden seslendirdi. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından güzel türkülerimizin yer aldığı albüm çalışmasını tamamladık” şeklinde konuştu.

Seslendirilen türkülere, Elbistan’ı tanıtacak şekilde klip hazırlığı içinde olduklarını hatırlatan Doğan, “Bu eserlere klip çekiyoruz. Şuana kadar klip çalışmalarını tamamladığımız türkülerimiz var. 4 türkümüze klip çektik. Hem Elbistan’ı çeşitli platformlarda tanıtmak için böyle bir çalışmaya imza attık. Zengin kültür mirasımızın ve Elbistan’a ait türkülerimizin korunması, gelecek nesillere aktarılmasını, en önemli görev ve sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Çalışmamızın bu yönden de büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Bu çalışmada çok duygusal anlar da yaşadık. Bir kursiyerimiz, dedesi tarafından yazılan türküyü seslendirdi. Çalışmada seve seve yer alan kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz, kendi kültürlerine ve şehirlerine katkı sunacak bu eser için yüreklerini ortaya koydular. Şehrimizin bağrından çıkan bu türküleri yeniden yorumlamaktan duydukları sevinci gözlerinde gördük” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde de çalışmalara devam edeceklerini dile getiren HEM Müdürü Faruk Doğan, “Bir çalışmanın daha hazırlığı içerisindeyiz. Herhangi bir arşivde yer almayan, ulusal anlamda bilinmeyen ancak yerel kültürümüzde hâlâ dillendirilen türkülerimiz var. Bu türkülerle ilgili de çalışma yapacağız. İnşallah, bu türkülerle ilgili de elimizden gelenin en iyisini yapıp bir albüm hazırlamayı düşünüyoruz. Türküleri, deyişleri ve ağıtları ile zengin bir tarih ve kültür geçmişi olan ilçemize böyle güzel bir eser oluşturduğumuz için mutluyuz. Bu projede bizlere destek olan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’e, emek harcayan kursiyerlerimize, usta öğreticilerimize, yapım ve repertuar çalışmasındaki herkese teşekkürü borç biliriz” cümlelerini kullandı.





