Elbistan’ın Sultanları’ndan Enza Home’a teşekkür ziyareti

Enza Home Elbistan Mağazası sahibi Hacı Kaya, Türkiye Voleybol Kadınlar 1.Ligi’nde mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı için önemli bir destekte bulundu. Elbistan’ın Sultanları olarak adlandırılan takım oyuncuları da bu desteklerinden dolayı Enza Home Elbistan Mağazası’nı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de eşlik ettiği ziyarette konuşan Elbistanspor Kadın Voleybol Takım kaptanı Burcu Evin, “İlçede yeni bir oluşumun içerisindeyiz. Elbistan’da bizi çok tanımayanlar var. Maçlarımızı daha burada oynamayadık. İnşallah bu hafta maçımızı Elbistan’da oynayacak. Enza Home da, bizleri destekleyen sayılı firmalardan bir tanesi. Bizleri misafir ettiler. Verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de el birliği ve verilen desteklerle Elbistan’ın ismini daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız” dedi.

Takım oyuncularından Tuğçe Çiçek Çalışkan ise, “En önemli destekçilerimizden birisi Enza Home. Yeni kurulmuş bir takımız. Çok fazla desteğe ihtiyacımız var. Elbistan halkından ve herkesten desteklerini bekliyoruz. İnşallah Enza Home gibi nice destekçilerimiz var. Elbistan halkı bize inanır, güvenir ve desteklerse başarılarımızın artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Enza Home Elbistan Mağazası sahibi Hacı Kaya da, spora ve sporculara desteklerinin süreceğini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e de teşekkür eden Kaya, “Elbistan’a böyle bir takımı kazandırdığı için Sayın Başkanımız Mehmet Gürbüz Bey’e çok teşekkür ediyorum. Voleybol takımımız, Elbistan’ımızı tanıtacak. Türkiye genelinde Elbistan’ımızın adını duyuracak. Biz, takımımızın daha iyi yerlerde ve Sultanlar Ligi’nde görmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen desteği veriyoruz ve yanlarında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ve Elbistanlı gençleri yetiştirmeyi amaçladıklarına vurgu yaptı.

Desteklerinden dolayı Enza Home Elbistan Mağazası sahibi Hacı Kaya’ya teşekkürlerini ileten Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Hacı Bey’e böyle bir markayı ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir işletme olmuş. Kadın Voleybol Takımımıza sunduğu katkı ve sahip çıktığı için de teşekkür ediyorum. Kadın Voleybol Takımımızla, Sultanlar Ligi’ne çıkmak için çok iddialıyız. Kentin takımı ve kentin işletmesi. Dolayısıyla şehrimiz takımını kucaklıyor. Hacı Bey, takımımıza değerli bir katkıda bulundu. Bunun artarak devam edeceğini, diğer işletmeler açısından da güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Bunun arkasından da başarının kaçınılmaz olacak.

Altyapıya da yatırım yapmak istiyoruz. Sadece süper ligde bir takımımızın olması bizler için yeterli değil. Takımın da Elbistanlı oyunculardan oluşmasını istiyoruz. Hedefimiz 2 yıl içerisinde yüzde 40’ını Elbistanlı sporculardan oluşturmak. Yatırım yapmanız ve emek vermeniz gerekiyor. Ligde hazır Elbistanlı oyuncu olsa alır getirirsiniz ama önce onu yetiştirmemiz gerekiyor. Milli Eğitimle görüşmeler yaptık ve protokoller imzalayacağız. Genç kızlarımızı takımımıza yönlendireceğiz. Oyuncu olmak isteyen, milli oyuncu olmak isteyen gençlerimizi yetiştireceğiz. Elbistan’ın takımı da Avrupa’da oynamasın diyoruz. Şehre güzel bir marka değeri kazandırmış olacağız. Şehrimizin bu takımına Elbistanlılar olarak sahip çıkacağız. Hacı Bey, bunun güzel bir örneğini sergiledi.”











