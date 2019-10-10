Elbistan’ın Sultanlarından Başkan Gürbüz’e galibiyet sözü

Voleybol Kadınlar 1.Ligi’nde Elbistan’ı temsil eden ‘Elbistan’ın Sultanları’ olarak adlandırılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 13 Ekim Pazar günü Astor Kadın Voleybol takımı ile ilk müsabakasına çıkacak. Müsabaka öncesi Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile bir araya gelen Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, desteklerinden dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür etti.
Başkan Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, “İlçemizde her türlü sportif faaliyeti belediye olarak her zaman destekleyeceğiz. Elbistan’ımızı birinci ligde temsil eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı 13 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Osman Sayın Spor Salonunda Astor Kadın Voleybol takımı ile ilk mücadelesine çıkacak. Kendilerine başarılar diliyorum. Tüm Elbistanlı vatandaşlarımızı bu özel maçta takımımızı desteklemeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.