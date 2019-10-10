Elbistan’ın Sultanlarından Başkan Gürbüz’e galibiyet sözü

Voleybol Kadınlar 1.Ligi’nde Elbistan’ı temsil eden ‘Elbistan’ın Sultanları’ olarak adlandırılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 13 Ekim Pazar günü Astor Kadın Voleybol takımı ile ilk müsabakasına çıkacak. Müsabaka öncesi Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile bir araya gelen Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, desteklerinden dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür etti.

Başkan Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, “İlçemizde her türlü sportif faaliyeti belediye olarak her zaman destekleyeceğiz. Elbistan’ımızı birinci ligde temsil eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı 13 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Osman Sayın Spor Salonunda Astor Kadın Voleybol takımı ile ilk mücadelesine çıkacak. Kendilerine başarılar diliyorum. Tüm Elbistanlı vatandaşlarımızı bu özel maçta takımımızı desteklemeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürbüz’e galibiyet sözü

Daha sonra söz alan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Yusuf Alper ise, “Kadın Voleybol Takımımız kurulduğu günden bu güne kadar desteklerini esirgemeyen ve Süper ligde mücadele eden bir takımı Elbistan’a kazandırdığı için Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ederim. İlk maçımıza Pazar günü çıkacağız. Takım arkadaşlarımız ile birlikte Sayın Belediye Başkanımıza galibiyet sözü veriyoruz” dedi.













