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Elbistan’ın Sultanları, üstünlüğünü koruyamadı

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak Merinosspor’a 3-2 yenildi.

Elbistan’ın Sultanları, üstünlüğünü koruyamadı

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi B. Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Gaziantep temsilcisi Merinosspor’u konuk etti. Karşılaşma, AEL Memur Site Spor Salonu’nda oynandı. Elbistan’ın Sultanları’nı desteklemek için çok sayıda taraftar tribünde yerini aldı. Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Elbistan’ın Sultanları, ilk seti 25-22 kazandı. Başa başa mücadele ile geçen ikinci seti de 26-24 kazanmasını bilen Elbistan’ın Sultanları, skoru 2-0’a taşıdı. Maç seti için yeniden sahaya çıkan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 3.seti, 25-22 kaybetti. 4.sette daha etkin oynayan taraf, konuk ekip Merinosspor oldu. Merinosspor, bu seti de 25-17 alarak maçı uzatma setine taşıdı. Elbistan’ın Sultanları’nın uzatma setindeki çabası, maçı kazanmalarına yetmedi. Uzatma setini 15-10 alan konuk ekip, maçı 3-2 kazandı.

Elbistan’ın Sultanları, bu mağlubiyetle üst sıralara çıkma yolunda puan kaybının önüne geçemedi.



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