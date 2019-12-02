Elbistan’ın Sultanları, sahadan 3-0 yenik ayrıldı

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda 8.hafta karşılaşmaları oynandı. Son haftalarda iyi oynamasına rağmen aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzen Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, grubun namaglup takımlarından Aksaray Kuzeyboru Spor’un konuğu oldu. Aksaray Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı 25-18, 25-17 ve 25-13’lük setlerle ev sahibi ekip kazandı.
Elbistan’ın Sultanları, bu mağlubiyetle 7 puanla 9.sırada kalırken Aksaray Kuzeyboru Spor ise namaglup unvanını korudu.
NEDEN ŞAŞIRMADIM Kİ ACABA