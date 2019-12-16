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Elbistan’ın Sultanları, Mardin deplasmanından yenik döndü

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubunda 10.haftanın maçında Mardin Büyükşehir Başakspor’un konuğu olan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

Elbistan’ın Sultanları, Mardin deplasmanından yenik döndü

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Mardin Büyükşehir Başakspor’la karşı karşıya geldi. Mardin Artuklu Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın 3 seti de başa baş geçti. Ev sahibi ekip, ilk 2 seti 25-23 kazandı. Maçın 3.ve son setini de 25-20 kazanan Mardin Büyükşehir Başakspor, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.


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jokeriye 16 saat önce

neden şaşırmıyorum acaba bari sultan demeyin yha

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AEÇ 15 saat önce

ŞU AN NE KADAR GEREKSİZ BİR ŞEY VOLEYBOL EKONOMİK AÇIDAN

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mustafa 13 saat önce

bende şaşırmadım hiç galibiyet duymadık ki,

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Sporsever 15 saat önce

Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah:
Kanuni Sultan Süleyman.

2. isim Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan:
Naciye Sultan. Hürrem Sultan.

3. isim Bektaşi azizi:
Balım Sultan.

4. isim, mecaz Belli bir alanda en üst düzeyde olanlar için kullanılan bir söz: BU NASIL SULTANLIK????????? Bari Sultan Demeyin Puan 10 sondan 2.

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Hüseyin 11 saat önce

Mağlubiyet " sultanları " (!) Çabalayın durun işte !!!

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