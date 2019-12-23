Elbistan’ın Sultanları, ilkyarıyı galibiyetle tamamladı

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde 2019-2020 sezonunun ilkyarısı, hafta sonunda oynanan maçlarla tamamladı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, sezonun ilkyarısının son maçında Ankara-Kahramankazan Belediyespor’un konuğu oldu. Oldukça çekişmeli ve başa baş mücadelenin sergilendiği karşılaşmanın ilk setini, ev sahibi ekip 25-18 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti 26-24 alan Elbistan’ın Sultanları, setlerde durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü seti de 25-21 kazanan Elbistan’ın Sultanları, skor avantajını elde etti. Karşılaşmanın son setini ise, ev sahibi ekip 25-23 kazanınca maçın galibini tie break (uzatma) seti belirledi. Tie break setini 15-13 alan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Elbistan’ın Sultanları, bu galibiyetle 12 puana yükseldi.

Kulüp Başkanı Yusuf Şahin, maç sonu yaptığı açıklamada, “Çok zorlu bir mücadeleydi ama galip ayrılmayı bildik. Lig sıralaması açısından bizi önemli anlamda etkileyen bir maçtı. Çok iyi mücadele verdi takımımız. Onları tebrik ediyorum. Gerçekten çok zorlu bir deplasmandı ama galip gelmeyi bildik. Bundan sonra da yolumuza doludizgin devam edeceğiz. Bu galibiyetle ilk yarıyı bitirmiş olduk. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Tüm takımımı oyuncularımı tek tek kutluyorum” dedi.