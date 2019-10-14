‘Elbistan’ın Sultanları’ ilk maçını 3-2 kaybetti

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları oynandı. Elbistan’ı temsilen 1. Lig’de yer alan ve Elbistan’ın Sultanları olarak adlandırılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, ilk maçını Astor Kadın Voleybol Takımı’na karşı oynadı. Karşılaşma, Kahramanmaraş Osman Sayın Kapalı Spor Salonunda konuk etti. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün de izlediği karşılaşmanın ilk setini, Elbistan’ın Sultanları, 25-19 kazandı. 2.ve 3.setleri ise, konuk ekip Astor Kadın Voleybol Takımı kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Mücadeleyi bırakmayan Elbistan’ın Sultanları, 4.seti de 25-19 kazanmayı bildi. Karşılaşmanın 5.ve son setini ise 15-12 kaybeden Elbistan’ın Sultanları, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.



















