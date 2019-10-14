Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları oynandı. Elbistan’ı temsilen 1. Lig’de yer alan ve Elbistan’ın Sultanları olarak adlandırılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, ilk maçını Astor Kadın Voleybol Takımı’na karşı oynadı. Karşılaşma, Kahramanmaraş Osman Sayın Kapalı Spor Salonunda konuk etti. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün de izlediği karşılaşmanın ilk setini, Elbistan’ın Sultanları, 25-19 kazandı. 2.ve 3.setleri ise, konuk ekip Astor Kadın Voleybol Takımı kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Mücadeleyi bırakmayan Elbistan’ın Sultanları, 4.seti de 25-19 kazanmayı bildi. Karşılaşmanın 5.ve son setini ise 15-12 kaybeden Elbistan’ın Sultanları, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.
‘Elbistan’ın Sultanları’ ilk maçında 3-2 mağlup oldu
Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk maçına çıkan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.
14 Ekim 2019 Pazartesi 09:24
Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları oynandı. Elbistan’ı temsilen 1. Lig’de yer alan ve Elbistan’ın Sultanları olarak adlandırılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, ilk maçını Astor Kadın Voleybol Takımı’na karşı oynadı. Karşılaşma, Kahramanmaraş Osman Sayın Kapalı Spor Salonunda konuk etti. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün de izlediği karşılaşmanın ilk setini, Elbistan’ın Sultanları, 25-19 kazandı. 2.ve 3.setleri ise, konuk ekip Astor Kadın Voleybol Takımı kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Mücadeleyi bırakmayan Elbistan’ın Sultanları, 4.seti de 25-19 kazanmayı bildi. Karşılaşmanın 5.ve son setini ise 15-12 kaybeden Elbistan’ın Sultanları, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.
Elbistanli kardesim, bu takim elbistan da kurulmadi. Balikesir voleybol takiminin tum haklarini elbistan belediyesi aldi. O sekilde 1. Ligdeyiz anlayacagin. Bu takim olsa olsa sosyal etkinlik amaciyla olusturulmustur. Keske futbolda ses getirecek bir basari yakalip profesyonel lige cikabilsek. Bak gor o zaman gencler cocuklar tribunleri dolduracak. Altyapiya girebilmek icin yarisacak. Elbistana bir heyecan hareketlilik canlilik gelecek. Deplasmana gelecek yuzlerce taraftar olacak bunun esnafa cok buyuk katkisi olacak. Oteller dolacak lokantalar kafeler hediyelik esya satan dukkanlar otobus firmalari gibi bircok alana katkisi olacak. Turkiye kupasi maclarina katilma hakkimiz olacak. Daha bu liste uzar gider. Elbistan da sermaye bol. Yeter ki istekli olunsun. Elbistan futbol takimi ligi 1. Bitirir playofflar dan 3. Lige cikar. Bir tek benim senin mucadelenle olacak is degil bu. Destek lazim ve en onrmlisi inançlı bir ekip olusturmak sart
Ali bey bu takım olsa olsa sosyal etkinlik amacıyla oluşturulmuş diyorsunuz ya futbol takımı ne amaçla oluşturuldu ? ticari amaçlımı? bu şehirde kız çocuklarıda yaşıyor bu kızlarımız hayata sosyal yönden hiç bakmasın mı belkide bu takımı örnek alıp sporcu olmak isteyecekler yetişecekler bu kadar sığ düşünmeyin Allah aşkına yapılan güzel bi işi bi kerede tebrik etmeyi öğrenin elbistanın %80 'i sizin gibi sığ düşünüyor malesefBeğen (1) Beğenmedim! (1)
elbistanın spor salonu olmadığı için k.maraşta oynanıyor heralde
Bundan 5-10 yıl önce Elbistanın profosyonel bir kadın voleybol takımı olacak deseler güler geçerdim heralde il genelinde bile olmayan kadın voleybol takımı Elbistanda var şimdi. isteyince demek ki oluyormuş. Elbistan kabuğunu kırmalı Elbistan halkı kabuğunu kırmalı bu kızlara evlatları gibi sahip çıkmalı bana göre Elbistan halkının senelerdir istediği Asfalt kadar değerli olmalı bu Kadın voleybol takımı o kadar değerli o kadar değeri hakettilerini düşünüyorum ve Elbistan halkının bu takıma sahip çıkacağını umuyorum. ve yöneticilerin bu ileri görüşlülüğü ve şehire böyle bir takımı kqazandırdığı için teşekkür ederim.