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Elbistan’ın Sultanları, ilk kez kendi sahasında oynayacak

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol takımı, 10 Kasım Pazar günkü maçını, kendi seyircisi önünde Elbistan’da oynayacak.

Elbistan’ın Sultanları, ilk kez kendi sahasında oynayacak

Türkiye Voleybol Kadınlar Ligi B Grubu’nda 2019-2020 sezonunun 5.hafta maçları, hafta sonunda oynanacak. Elbistan’ın Sultanları adıyla ilçeyi temsil eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, sezonun 5.haftasında Berlin Döner Antalyaspor’u ağırlayacak. Sezon başından itibaren iç saha maçlarını Kahramanmaraş’ta oynamak zorunda kalan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Memur-Site Kapalı Spor Salonu’ndaki düzenlemelerin ardından 10 Kasım Pazar günü ilk kez kendi evinde maça çıkacak. Elbistan’ın Sultanları ile Berlin Döner Antalyaspor arasındaki karşılaşma saat 13.00’te Memur Site Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. 

Elbistanspor Kadın Voleybol Takım Kaptanı Burcu Evin, bu önemli karşılaşmada taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, “Biz, Elbistan’ın takımıyız ve Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmek için sahada mücadele veriyoruz. Sezonun 2 haftasında Elbistan’da uygun bir saha olmadığı için mecburen Kahramanmaraş’ta oynamak zorunda kalmıştık. Bu süre zarfında saha için gerekli düzenlemeler yapıldı ve ilk kez evimizde oynamanın heyecanını yaşayacağız. Tüm Elbistanlıları maça davet ediyoruz. Onların da desteği ile evimizde oynayacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılacağımıza tüm takım arkadaşlarımla birlikte inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

 


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