Elbistan’ın Sultanları, İlbank engeline takıldı

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’nda 3.maçına çıktı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi ise daha önceki yıllarda Sultanlar Ligi’nde Türkiye’nin en büyük kadın voleybol takımlarına kök söktüren İlbank Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Osman Sayın Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini konuk ekip İlbank Kadın Voleybol Takımı 25-8 kazandı. İkinci seti de 25-15 alan konuk ekip, setlerde durumu 2-0’a getirdi. 3.sette istediği oyunu sahaya yansıtan Elbistan’ın Sultanları, rakibini zorlasa da çekişmeli geçen son seti 28-26 kaybetti. Karşılaşma, İlbank’ın 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda oynadığı üç karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.



















