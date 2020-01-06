Elbistanın Sultanları, ikinci yarının ilk maçında mağlup oldu

Elbistanspor Kadın Voleybol takımı, ligin 12. haftasında Başkent Ankara Kapalı Spor Salonunda karşılaştığı rakibi ASTOR Voleybol PVİ’ye 3-0 yenildi. Rakibi karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Elbistan’ın Sultanları, sahadan 25-16, 25-18 ve 25-13'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.
Elbistanspor Kadın Voleybol takımı, ligde oynadığı 12 maçta aldığı 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 12 puanla 10.sırada yer alıyor. Elbistan’ın Sultanları, ligin 13. haftasında 11 Ocak 2020 Cumartesi günü ligde son sırada bulunan PTT Spor’u konuk edecek.