Elbistan’ın sporu ve kültürel yapısı gün yüzüne çıkacak

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün başkanlığında 2 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılan Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar sonrası, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü kuruldu.

Yeni kurulan müdürlükler hakkında Elbistan Belediyesi’nde yapılan açıklamada, “2 Ekim 2019 Çarşamba günü Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün başkanlığında yapılan Ekim ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü olmak üzere iki yeni müdürlük kurulmuştur. Belediye olarak spora ve gençliğe çok büyük önem veriyoruz, Elbistan yakın gelecekte sporun her branşında büyük yatırımlar alacaktır.

Yeni kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, çocukların ve gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirerek yetiştirmek, tarihi ve kültürel değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan, sosyal, nitelikli ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlamak için kurulmuştur. Elbistan’da yaşayan çocuk ve gençlerin kültür ve sanat üretiminde aktif rol almalarına fırsat sağlamak, enerjilerini sağlıklı bir biçimde değerlendirmelerine olanak tanımak, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için onları bilinçlendirmek ve yönlendirmek müdürlüğümüzün temel görevleri arasında olacaktır. Bu misyonda çalışacak olan müdürlüğümüz, eğitim, kültür, sanat ve spor temelli pek çok kurs, etkinlik, organizasyon ve kamp faaliyetleri düzenleyecektir” denildi.

Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Elbistan’ın tarihsel, kültür, sanat, turizm, ticaret ve eğlence merkezi olarak geliştirileceğinin belirtildiği açıklamanın devamında, “Bir diğer yeni kurulan Etüt ve Proje Müdürlüğümüz ile planlı ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz, kalkınma öncelikli projeler ile kentsel tasarım projeleri geliştirilecektir. İlçe sınırları dâhilinde ki tüm kentsel tasarım kalkınma projeleri ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu projeleri ile birlikte Elbistan ilçesinin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yaparak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması sağlanacaktır. Ayrıca doğal yapının ve çevrenin korunması, sağlıklı bir kent dokusunun oluşması için sürdürülebilir olması bağlı olarak, kent kimliğinin ve belleğinin belirleyici olarak, Elbistan’ın bir tarih, kültür, sanat, turizm, ticaret ve eğlence merkezi olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı.











