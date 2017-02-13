Elbistan’ın ‘Paşası’ hayatını kaybetti

Elbistan’da ‘Paşa-Komutan’ lakabıyla tanınan Mehmet Öksüz, Eldelek Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu.

Aslen Elbistan’a bağlı Eldelek Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve ilçede insanlara verdiği kaşeli yazılarla tanınan ‘Paşa-Komutan’ lakaplı Mehmet Öksüz (68), evinde ölü bulundu. Sabah uyanmayan Öksüz’ü kontrol eden yakınları, nefes almadığını fark edince durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öksüz’ün yaşamını kaybettiğini belirledi. Akciğer hastalığı olan ve ölümü şüpheli görülen Öksüz’ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öksüz’ün kesin ölüm nedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Nadiren de olsa asker kıyafetiyle dolaşan ve kendisini ‘Komutan’ olarak tanıtan Öksüz’ün ölümü, sevenlerini ve yakınlarını üzdü.

