Elbistan’ın Orman Dedesi: “Orada ağaçlar burada ciğerim yanıyor”

İstenmesi halinde yanan bölgelerde gönüllü olarak ağaçlandırma çalışmasına katılabileceğini belirten Karataş, “Gücüm kuvvetim yettiğince fidan dikmeye hazırım” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin orman yangınları ile mücadelesi seferberlik şeklinde sürüyor. Ülkenin 154 noktasında çıkan yangınların 145’i kontrol altına alındı. Alevlerle savaşın devam ettiği bölgelerde de hem havadan hem de karadan müdahaleler canla ve başla devam ediyor.

Yüreğimizi dağlayan yangın haberlerini üzüntü ile izleyen Elbistan’ın Orman Dedesi Hanifi Karataş, “Ülkemizin, dünyamızın süsü, canı olan ormanlarımız yanıyor. Her yangın haberinde benim de ciğerim yanıyor. O ağaçları alevlerin yuttuğunu gördükçe içim parçalanıyor. İmkanım olsa bir dakika bile durmam oraya giderim. Bir tek ağacı kurtarsam o bile yeter. Kül olan ağaçlar, evler ve ormanların içindeki canlıların durumunu görmeye dayanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için seve seve çalışacağını vurgulayan 78 yaşındaki Orman Dede Karataş, “Bugün çağırsalar hiç beklemem. Dağ, taş fark etmez. Fidan dikmek için hazırım. Baba ocağımdaki araziyi, kazma kürekle çalışarak nasıl ormana dönüştürdümse oralarda da çalışırım. Allah yangın bölgelerindeki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Yangınla mücadele edenlere de güç kuvvet versin. Ormanlarımızı yakanların da elleri kırılsın. Bir insan nasıl olur da bu güzelliğe canlara kıyar anlamıyorum. İki elim bu cihanda da öteki dünyada da vatanımızın güzelliğini yakıp yıkanların yakasında olacak” dedi.