Elbistan’ın okullarına ‘beyaz bayrak’

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ‘Beyaz Bayrak’ ile ’Beslenme Dostu Okul’ sertifikaları almaya hak kazanan okulların ödülleri, törenle okul müdürlerine teslim edildi. Ödül töreni, Kahramanmaraş Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yener, il genelindeki okulların yüzde 36’sının projeye dahil olduğunu söyledi. Yener, “Çocuklarımız geleceğimiz. Dünyada, Türkiye’de, ilimizde çocuklarımızda obezite artmış durumda. Bu sorunu çözebilirsek sağlıklı nesiller yetiştirmek noktasında iyi bir yere geleceğiz” dedi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz’da, okulları ve eğitim kurumlarını sürekli hijyenik tutmayı amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, “Okullarımızı, sürekli bir şekilde hijyenik tutmayı amaçlıyor. Birçok okulumuz beyaz bayrak aldı. Bu seneki değerlendirmeler sonucunda 466 okulumuza sertifikaları teslim edildi” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, okullara sertifikaları teslim edildi.