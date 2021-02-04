Elbistan’ın nüfusunda düşüş sona erdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş genelinde nüfus arttı

Kahramanmaraş’ın toplam nüfusu, bir önceki yıla göre 14 bin 61 kişi artarak 1 milyon 168 bin 163 kişi oldu. Kahramanmaraş’ın en kalabalık ilçesi, 441 bin 681 kişi ile Onikşubat ilçesi oldu. Onikişubat’ı 223 bin 277 kişilik nüfusu ile Dulkadiroğlu izledi. Elbistan ise, 142 bin 778’e yükselen nüfusu ile Kahramanmaraş’ın en büyük nüfusa sahip 3.ilçesi oldu. Afşin’in nüfusunda ise kısmi artış yaşandı. Afşin’in nüfusu 80 bin 980’e yükseldi. Ekinözü’nde de nüfus düşüşü sürdü. Ekinözü’nün nüfusu 11 binin altına geriledi. Ekinözü’nde nüfus, bir önceki yıla göre 233 kişi daha azalarak 10 bin 988’e düştü. Nurhak’taki nüfus artışı ise 2020’de de devam etti. Nurhak’ın nüfusu, 12 bin 279’dan 12 bin 399’a yükseldi.

Elbistan, 2017 yılı nüfusuna ulaştı

Elbistan’da, son yıllarda yaşanan nüfus düşüşü, 2020’de son buldu. Elbistan’ın nüfusu, 141 bin 534’ten 142 bin 778’e yükseldi. Kent nüfusunun 72 bin 710’unu erkekler ve 70 bin 68’ini ise kadınlar oluşturdu. Elbistan’da 2020 yılı nüfus sayısının, 2017 yılı nüfusundan 1 eksik olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Elbistan mahalle bazında nüfus oranları incelendiğinde, en yoğun nüfus ilçe merkezindeki Kızılcaoba Mahallesinde yer alıyor. Kızılcaoba Mahallesinin nüfusu 13 bin 883’e yükseldi. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki nüfus ise en çok artışın yaşandığı bölgelerin başında geldi. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki nüfus, bir önceki yıla göre 688 kişi artarak 13 bin 652 oldu. Yunus Emre Mahallesi 11 bin 494 ile 3.sırada yer alırken, Elbistan’ın nüfus bakımından 4.büyük mahallesi olan Yunus Emre’de de artış sürdü. Yunus Emre Mahallesi’nin nüfusu 11 bin 776’ya yükseldi. Elbistan’ın en az nüfusa sahip mahallesi olan Yapılıpınar’ın nüfusu 16’dan 15’e düştü. Yapılıpınar’dan sonra gelen en az nüfusa sahip mahalle ise 21 kişi ile Sünnet oldu.

Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ise en fazla nüfus 5 bin 559 kişi ile Karaelbistan oldu. Karaelbistan’ın nüfusunda düşüş yaşandı. Köyden mahalleye dönüşen Çiçek ise nüfus, bir önceki yıla oranla arttı. Çiçek’in nüfusu 3 bin 59’dan 3 bin 117’ye yükseldi.