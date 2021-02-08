Elbistan’ın mahalle mahalle nüfusu

Elbistan’ın nüfusu, bir önceki yıla göre 1244 kişi artarak 142 bin 778’e yükseldi. Elbistan’ın 93 mahallesindeki nüfus oranları incelendiğinde, en yoğun nüfus ilçe merkezindeki Kızılcaoba Mahallesinde yer alıyor. Kızılcaoba Mahallesinin nüfusu 13 bin 883’e yükseldi. Elbistan’ın en az nüfusa sahip mahallesi olan Yapılıpınar’ın nüfusu 16’dan 15’e düştü. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ise en fazla nüfus 5 bin 559 kişi ile Karaelbistan oldu. Köyden mahalleye dönüşen Çiçek ise nüfus, bir önceki yıla oranla arttı. Çiçek’in nüfusu 3 bin 59’dan 3 bin 117’ye yükseldi.

İşte mahalle mahalle nüfus

“Ağlıca 240, Akarca 63, Akbayır 1.122, Akören 579, Aksakal 118, Alembey 741, Alkayaoğlu 38, Armutalan 67, Atmalıkaşanlı 188, Bahçelievler 3.048, Bakış 733, Balıkçıl 345, Battalgazi 11.488, Beştepe 49, Beyyurdu 132, Büyükyapalak 1.686, Ceyhan 3.052, Cumhuriyet 9.660, Çalış 589, Çatova 1.538, Çıtlık 99, Çiçek 3.117, Demircilik 1.221, Dervişçimli 35, Doğan 1.276, Eldelek 275, Elmalı 88, Esentepe 5.753, Evcihüyük 331, Fakıoğlu 68, Geçit 791, Gökçek 385, Güblüce 156, Gücük 207, Gümüşdöven 134, Günaltı 144, Gündere 336, Güneşli 6.557, Güvercinlik 430, Hacıhasanlı 118, Hasanalili 59, Hasankendi 427, Horhor 33, Izgın 1.826, İğde 1.811, İkizpınar 236, İncecik 296, Kalaycık 113, Kalealtı 880, Kangal 93, Kantarma 64, Karaelbistan 5.559, Karahasanuşağı 629, Karahüyük 492, Karamağara 244, Kavaktepe 124, Kayageçit 94, Keçemağara 178, Kışla 325, Kızılcaoba 13.883, Köprübaşı 2.990, Körücek 76, Köseyahya 82, Köşk 66, Küçükyapalak 261, Kümbet 6.864, Orhangazi 4.714, Ovacık 149, Özbek 28, Özcanlı 70, Pınarbaşı 7.535, Sarıyatak 64, Sevdilli 354, Söğütlü 1.230, Sünnet 21, Tapkıran 170, Tapkırankale 216, Taşburun 781, Tepebaşı 4.676, Tepebaşı (Gücük) 113, Topallı 90, Toprakhisar 71, Türkören 510, Uncular 277, Uzunpınar 33, Yalak 50, Yalıntaş 146, Yapılı 38, Yapılıpınar 15, Yapraklı 1.171, Yeşilyurt 13.652, Yoğunsöğüt 126 Ve Yunus Emre 11.776 kişi.”