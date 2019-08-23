Elbistan’ın kuzey aksında asfalt çalışmaları başladı

2 kat olarak atılan asfalt çalışmaları kapsamında yolun ağır kış şartlarından dolayı bozulmasını önlemek ve ömrünü uzatmak için bölgede bir ilk olarak su bazlı emülsiyon astar kullanılıyor.

Elbistan’ın kuzey çıkışı olarak adlandırılan ve Sivas’ın Gürün ilçesine direk bağlantısı olan yoldaki çalışmalar, yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Elbistan’dan başlayıp Sultan Korusu Grup Mahalleleri’ni geçerek Gürün ilçe sınırına kadar olan 45 kilometre uzunluktaki karayoluyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihale kapsamında yüklenici firmanın ekipleri, bir yandan altyapı genişletme çalışmaları yaparken diğer yandan da asfaltlama işlemlerine başladı. Gürün sınırından başlayan asfalt çalışmaları, Elbistan’a bağlı Keçemağara Mahallesi’ne kadar ulaştı. Söz konusu proje kapsamında Elbistan ve bölgesinde ilk kez bir yol çalışmasında su bazlı emülsiyon astar kullanılıyor. Yola serilen filler malzeme, silindirlerle sıkıştırıldıktan sonra asfalt öncesinde astar dökülüyor. Astarın üzerine de 2 kat olacak şekilde asfalt seriliyor.

Büyük bölümü tamamlanan altyapı çalışmaları kapsamında, yolun en sıkıntılı noktalarından biri olan Höplek rampası için de özel bir yöntem izlendi. Zemindeki su nedeniyle sık sık kaymaların ve bozulmaların meydana geldiği Höplek rampası için jeoloji mühendislerinin yaptıkları araştırma sonrasında hazırladıkları rapor doğrultusunda drenaj çalışması yapıldı. Yer altı suyunun yolda çökmeye neden olmaması için yaklaşık 800 metre uzunluğunda drenaj hattı döşendi. Açılan kanala yerleştirilen borular vasıtasıyla, suyun yola ulaşması engellenmiş oldu.

Ekipler, Keçemağara Mahallesi’nden itibaren yoldaki mevcut asfaltı kazıyarak yolun genişletme çalışmalarını tamamladı. Karamağara Mahallesi çıkışına kadar olan bölge, asfalt dökümüne hazır hale getirildi. Höplek ve Hacıhasanlı mahalleleri arasında kalan bölgede de altyapı ve genişletme çalışmaları büyük oranda bitirildi. İş makineleri, Hacıhasanlı ile Evcihüyük mahalleleri arasındaki bölgede de genişletme çalışmalarına ağırlık verirken, 39 milyon 521 bin TL sözleşme bedeli olan projenin, bu yıl yüzde 60’ının tamamlanması planlanıyor. Projenin tamamlanması için belirlenen tarih ise 27 Aralık 2021 olarak öngörülüyor.