Elbistan’ın kotası 500 binden 450 bin tona düştü

Elbistan Şeker Fabrikası’nın 2017-2018 dönemi pancar kotası, geçtiğimiz yıla göre 50 bin ton düşürülerek 450 bin ton oldu.

33. kampanya dönemi için Elbistan’a 200 bin tondan fazla kota ayrılırken, geriye kalan kısım da Afşin, Göksun ve Tufanbeyli’deki çiftçiler tarafından kullanılacak. Elbistan’daki binlerce çiftçinin en büyük gelir kaynağından biri olan şekerpancarının ekim çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacak. Bu yıl üretilecek pancarın taban fiyatı ton başına 210 lira olacak.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın geçtiğimiz yıl için 500 bin olarak belirlenen pancar kotası, 2017-2018 kampanya dönemi için 450 bin ton olarak açıklandı. Elbistan başta olmak üzere, Göksun, Afşin ve Tufanbeyli’deki ekim sahalarından da pancar alımı yapan Elbistan Şeker Fabrikası’nın bu kotası için 75 bin dönüme yakın alanda ekim yapılacak. Elbistan’daki ekim sahası ise 30 bin dönümün üzerine çıkacak. Polar düşüklüğü nedeniyle son 3 yıldır pancardan yana sıkıntı yaşayan Elbistan çiftçisi, kota rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Elbistan Ziraat Bölge Şefliği’nde işlemlerini yaptıracak. Çiftçiler, taahhüt sözleşmesi imzalayacak.

Elbistan’da üretilen pancarın şeker oranındaki düşüşle ilgili tartışma ve yargı süreci devam ederken Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan taban fiyat ise, ton başına 210 lira olarak uygulanacak. Ancak bu rakam, 16 polar için geçerli olacak. Çiftçiler ise, geriye dönük olarak bakıldığında sürekli bir düşüşün yaşandığı Elbistan’da 16 polar oranının yakalanamaması endişesini taşıyor. Sadece geçtiğimiz yıl 10 milyon TL kayıp yaşadıklarını belirten çiftçiler, sorunun kaynağı olarak laboratuarı görürken, konu yargıya taşındı. Elbistan Ziraat Odası da polar düşüklüğünün sebeplerinin tarımsal olarak sebeplerine ilişkin uzmanlarla çiftçileri buluşturdu.

Üreticilerin merakla beklediği şekerpancarı taban fiyatı Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanmıştı. Başbakan Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl 190 lira olan pancar fiyatının yüzde 10.5 artışla 210 liraya çıkarıldığını belirtmişti. Söz konusu rakam için yüzde 16 polar değeri baz alınacak. Polardaki 1 puanlık düşüş için bu rakamdan ton başına 13 lira düşüş yapılacak. Üretici, şeker fabrikasına teslim ettiği 16 polarlı pancar için 210 lira para alacak. Polar oranı 21’e çıktığı zaman da ton başına 275,62 TL alacak. Polar oranı 15’e düştüğünde ise çiftçinin alacağı para da 13 lira düşüyor. 15 polar için çiftçiye 196,87 TL ödeme yapılacak. Çiftçiler, en düşük rakamı ise 13 polar için alıyor. 13 polarlı olarak fabrikaya teslim edilen şekerpancarı için çiftçiye ton başına 170,62 TL ödeniyor.