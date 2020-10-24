Elbistan’ın koronavirüs haritasında 4 aylık değişim

Sağlık Bakanlığı, pandemi süreciyle ilgili olarak "Hayat Eve Sığar" uygulamasını, Nisan ayından itibaren vatandaşların kullanımına sundu. Sürekli güncellenen uygulama sayesinde kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması, Covid-19 testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri en güncel haliyle gösteriyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Uygulama, gelen cevaplara göre kullanıcıları yönlendiriyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarı alıyor. Aynı zamanda harita üzerinde konum bazlı olarak hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına da ulaşılabiliyor. Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden görülebiliyor.

Hayat Eve Sığar Uygulaması’nın, vaka yoğunluğunun görülmesine imkan sunduğu Haziran ayındaki risk haritası ile Ekim ayındaki risk haritası arasındaki ciddi fark gözlerden kaçmıyor. En yüksek riskin, virüsün pik noktaya ulaştığı eylül ayında görüldüğü Elbistan’da kırmızı alanlar, hızla arttı. Haziran ayında ilçenin belli bölgelerinde tek tük yer alan riskli alanlar, ağustos ayı ile birlikte hızla arttı. Ağustos ayını diken üzerinde geçiren ve pozitif vaka sayısında korkutucu boyutların görüldüğü Elbistan’da, Eylül ayı da en yüksek vakaların ve ölüm oranlarının kaydedildiği dönem oldu. Hayat Eve Sığar Uygulaması’nda risk haritası, gün gün değişirken ilçenin neredeyse tamamına yakını, yüksek düzeyde riski ifade eden kırmızı ile kaplandı.

Özellikle son dönemlerde evde karantinada kalması gereken pozitif vaka ya da temaslıların, hiçbir şey olmamış gibi çarşı-pazar dolaşması, maske-mesafe ve temizlik kurallarının hiçe sayılmasına rehavet de eklenince bu sonuç kaçınılmaz oldu.



