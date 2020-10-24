Elbistan’ın koronavirüs haritasında 4 aylık değişim

Hayat Eve Sığar Uygulaması’nın, vaka yoğunluğunun görülmesine imkan sunduğu Haziran ayındaki risk haritası ile Ekim ayındaki risk haritası arasındaki ciddi fark gözlerden kaçmıyor. En yüksek riskin, virüsün pik noktaya ulaştığı eylül ayında görüldüğü Elbistan’da kırmızı alanlar, hızla arttı. Haziran ayında ilçenin belli bölgelerinde tek tük yer alan riskli alanlar, ağustos ayı ile birlikte hızla arttı. Ağustos ayını diken üzerinde geçiren ve pozitif vaka sayısında korkutucu boyutların görüldüğü Elbistan’da, Eylül ayı da en yüksek vakaların ve ölüm oranlarının kaydedildiği dönem oldu. Hayat Eve Sığar Uygulaması’nda risk haritası, gün gün değişirken ilçenin neredeyse tamamına yakını, yüksek düzeyde riski ifade eden kırmızı ile kaplandı.
Özellikle son dönemlerde evde karantinada kalması gereken pozitif vaka ya da temaslıların, hiçbir şey olmamış gibi çarşı-pazar dolaşması, maske-mesafe ve temizlik kurallarının hiçe sayılmasına rehavet de eklenince bu sonuç kaçınılmaz oldu.