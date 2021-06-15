Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka olmasının adımları atılıyor

Bu yöndeki stratejinin belirlenmesi, besicilerin sorunlarının çözümü ve talepleri ile Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gelinen son noktanın görüşüldüğü toplantı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Özel bir tesisteki toplantıya Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet Erdoğan, Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Cafer Yıldırım ile besiciler katıldı.

Toplantıda konuşan besici Kazi Altıntop, Elbistan Besi OSB’nin kendileri açısından önemini, “Burada ayvanımızın tırnağından boynuzuna kadar her şey değerlendirilecek” cümlesi ile özetledi.

Besi OSB’nin biran önce hayata geçmesi gerektiğini anlatan Altıntop, “Besi OSB’yi çok önemsiyoruz. Burası biran önce faaliyete geçmesi gerekiyor. Çiftliklerin oraya taşınması büyük önem arz ediyor. Bu kompleks hayata geçtiğinde hayvanımızın tırnağından boynuzuna kadar her şey değerlendirilecek. Bunlar şimdi çöpe gidiyor. Bu da besici açısından bir kayıp. Besi OSB ile ilgili çalışmaların hızlandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet Erdoğan ise, Tarıma Dayalı Besi İhtisas Besi OSB’nin hayata geçiş sürecine ilişkin olarak bilgi aktardı.

Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ilerleme hızının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Besi OSB’nin kuruluş amaçlarından en önemlisi var olan verimli arazileri kurtarmaktı. İkincisi de yatırımcının yatırıma başlamadan önce tüm altyapı ihtiyaçlarının temin edilmesi noktasında işini kolaylaştırmak. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yola çıkmıştık. Elbistan Besi OSB’nin ilerleme hızı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Çok hızlı hareket ederek yol kat ettik. Bugün itibariyle tapumuzun müteşebbis heyete devri kaldı.

Elbistan ekonomisinde; altyapısı olan, genel olarak oluşan bir kültür dediğimiz zaman besicilik ön plana çıkıyor. Besicilik, ilçemizde büyük bir sektör. Biz, Elbistan etinin marka olduğu dönemleri de biliyoruz. Biz tekrar o dönemlere dönmek istiyoruz. Besicilerin beklentisi bu. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz neler yapabilir, ne gibi katkı sunabilir onları görüşmek ve sorunlarımızı dile getirmek için bir araya geldik. Sorunlarımızı biran önce bertaraf edip besicimize şu zor günlerde destek vermesini talep ediyoruz.”

Besicilerin birçok olumsuzlukla mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, “Besici şuanda zor günler yaşıyor. Türkiye’nin meselesi ama biz Elbistan’ın meselesi olarak görüyoruz. Girdilerimiz çok artsa da kesim fiyatları bunu tatmin etmeyecek şekilde düşük. Şuan istediğimiz zaman diliminde kesim yaptıramıyor besicilerimiz. Besici arkadaşlarımız da bu konularda konuşacaklar. Buraya kesim yapabilecek firmaları getirme çabasındayız. Sayın başkanımızdan da destek istiyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistan’ın Besi OSB ile birlikte kırmızı ette yeniden ihracatçı olacağının altını çizdi.

Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB’nin, kent ekonomisine istihdam ve girdi anlamında çok büyük getiri kazandıracağını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB ile beraber, hayvancılığa ve kırmızı et üretimine ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyduk. Burada emeği geçen yerel aktörlerimiz olmak üzere siyasetçilerimize, Bakanımız Sayın Mahir Ünal beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Besi OSB, kentin kalkınması ile ilgili çok büyük bir hamle. Yaklaşık 10 kadar kurulum aşamasında olan Besi OSB var. Elbistan Besi OSB, diğerlerinden 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kurulmuş gözüküyor. Bizim buradaki çabalarımız ülke geneline pilot olarak uygulanacak nitelikte. Besi OSB’nin ekonomik getirisi, Elbistan için hiç de hafife alınmayacak değerli bir girdi olacak. Bu kent ekonomisine yaklaşık 5 bin kişilik istihdam kapasitesi olarak yansıyacak” değerlendirmesini yaptı.

Besicilikte entegre et üretimi modeline dönüleceğini kaydeden Başkan Gürbüz, “Elbistan eti, ihracata konu olan ve ihracat ürünü. Haliyle buradaki daha da artması, tarım topraklarının korunması ve daha nitelikli firmaların Elbistan’a gelmesi, nihayetinde de sadece karkasa değil entegre üretime geçilmesi hedefleniyor. Bu da Elbistan ekonomisi adına umut verici bir çaba. Sadece Besi OSB’yi değil hayvancılığı tüm boyutları ile değerlendireceğiz. Hayvan Borsası’nın yeniden kurulması, mezbahanın yeniden ele alınması ve meralarımızın korunması ile ilgili tedbirler ve sektörün kendi sorunlarını değerlendireceğiz. Elbistan açısından son derece önemli bir toplantı yapıyoruz” cümleleri ile sözlerini tamamladı.