Elbistan’ın kanayan yarasına karşı seferberlik

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığında bir araya gelen Elbistan Belediyesi, siyasi parti temsilcileri, güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçenin en büyük toplumsal sorunlarından biri olan düğün, nişan, asker uğurlama gibi törenlerde silah atılmasının önüne geçmek için tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet eden ortak deklarasyon yayımladılar.

Yayımlanan ortak bildiride, ‘gelenek’ adı altında sürdürülen bu davranışın doğurabileceği kötü sonuçlara ve sevinci nasıl yasa dönüştürebileceğine daha önceki yaşanan hadiseler ışığında dikkat çekildi.

Düğün törenlerinde magandaların ateşlediği silahtan çıkan mermilerle yaralanan vatandaşların da yaşadıklarını anlattığı toplantıda konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ‘düğün magandalığı’ konusunun Elbistan’ın gündeminden tamamen çıkması gerektiğine işaret etti.

Elbistan’da ‘eğlence’ ve ‘gelenek’ adları altında düğün ve nişan merasimlerinde silah sıkma alışkanlığının önüne geçmek ve bu konuda da vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak amacıyla ilçedeki kamu kurumları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ortak bir eylem planı başlatıldı. Sevincin yasa dönüşmesinin önüne geçmek ve kanlı düğünlere son verme noktasında atılacak adımlarla ilgili eylem planı ile ortak deklarasyon yayımlanması için Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, toplumun büyük çoğunluğunca kabul görmeyen bu durumun sona ermesi için bir araya geldiklerini kaydetti.

Düğün, nişan gibi törenlerde silah kullanımının, insanları hayattan kopardığını hatırlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şunları söyledi:

“Elbistan’da huzur ve asayişin temini noktasında jandarmamız ve emniyetimizle mücadelemizi veriyoruz. Kamuoyunun da desteğine ihtiyacımız olduğu noktalar oluyor. Toplantının yapılış amacı, kamuoyunun çalışmalarımıza destek vermesini sağlamak. Elbistan’da sıkıntılı olan konulardan bir tanesi, düğün, nişan gibi değişik etkinliklerde maalesef, silahın gelişigüzel kullanılmasının ölümlü ve yaralanma ile sonuçlanması. Can kaybına sebep olan bu konu derin üzüntülere yol açıyor. Çağımızda hiç olmaması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Birlikte yaşama noktasında hiçbir şekilde söz konusu olmaması gereken konular ama biz bunu yaşamaya devam ediyoruz. Kamuoyunun desteği olduğu noktalarda bizim çalışmalarımız daha verimli oluyor. Daha başarılı oluyoruz ve sonuca daha kolay ulaşıyoruz. Biz, siyasi parti temsilcilerimizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğini bekliyoruz. Düğün, nişan gibi değişik organizasyonlarda silah atılmaması noktasında kamuoyunu bilinçlendirme olsun, duruş sergileme noktasında olsun desteğe ihtiyacımız var.”

‘Sessiz çoğunluğun sesi olmamız gerekiyor’ diyen Kaymakam Demir, “‘Magandalık’ diye tabir edilen bu olay, insanların çeşitli sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Sessiz çoğunluk da bu magandalığa katlanmak zorunda kalıyor. Bu durum, bu şekli ile devam etmesin istiyoruz. Topyekun bir çalışma ile geleceğe bu sıkıntıyı yaşamayalım. Şuanda görevde bulunan herkes üzerine düşeni yapsın ve geleceğe daha iyi bir Elbistan taşıyalım. Bu keyfi davranışların ceremesini ve sıkıntısını hiç kimse çekmesin” şeklinde konuştu.

Kaymakam Demir’in konuşmasının ardından katılımcılar da ilçenin kanayan yarasının kapanması için görüş, öneri ve düşüncelerini dile getirdiler.

Ortak deklarasyonda ise, “Elbistan ilçemizde bu tür istenmeyen üzücü olayların önüne geçilebilmesini teminen, ilçe kamu kurum yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, hiçbir surette havaya ateş açılması olaylarında olaya karışan ve sebep olanlarla dayanışma içinde olunmayacağı, adli ve idari soruşturmalarda kişiler lehine taraf olunmayacağı ve kolluk kuvvetlerinin görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek girişimlerde bulunulmayacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır” denildi.

Eylem planı doğrultusunda başta emniyet ve jandarma ekipleri teyakkuz halinde olacak. Düğünlerde silah kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Düğünlerde silah kullanılmasıyla ilgili birinci derecedeki sorumlu düğün sahibi olacak. Muhtarlar bu konuda kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. Emniyet ve jandarma, özellikle düğün sahipleri ve düğünde bulunan vatandaşları alınan tedbirlerle ilgili olarak bilgilendirecek. Düğünlerde silah sıkılmasının ‘cana kastetmek’ anlamına geldiğini anlatmak için Elbistan İlçe Müftülüğü, hutbe ve vaazlar verecek.

Ortak deklarasyona Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz ve Muhtarlar Fedarasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale imza attı.







