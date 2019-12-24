Türkiye’nin en kirli havasını soluyan şehirlerin başında gelen Elbistan’ın imdadına lodos yetişti. Kış aylarıyla birlikte birçok etkenin hava kalitesini ciddi oranda düşürdüğü Elbistan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nun kaydettiği veriler, ilçe için tehlike çanlarının çaldığını ortaya koyuyor. Lodostan önceki son kirlilik verileri ile lodosun etkili olduğu 3 günün verileri karşılaştırıldığında ise, hava şartlarının ve ilçenin coğrafi konumunun da bu kirlilikteki etkisini gözler önüne seriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan alınan verilere göre, Elbistan’ın 18 Aralık günü PM10 değerleri, kalorifer ve sobaların yakıldığı saatlerde en yüksek 839 µg/m3’e ulaştı. Ertesi gün ise aynı saatlerde kirlilik daha da artarak 896 µg/m3’ü buldu. 20 Aralık günü kirlilik oranlarında bir nebze düşüş yaşansa da Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değer ortalamasının 8 kat üstüne çıktı. 21 Aralık’ta da tekrar yükselen PM10 değeri, 874 µg/m3’e ulaştı. Lodosun etkisini hissettirmeye başladığı 22 Aralık’ta ise kirlilik oranı, yönünü aşağıya çevirdi. 22 Aralık’ta ölçülen en yüksek değer, 340 µg/m3 oldu. 23 Aralık’ta düşüş ise daha hissedilir oldu. 23 Aralık’taki PM10 oranı, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerlere yani 100 µg/m3’e düştü.

Hava kalitesindeki 8 katı aşan orandaki iyileşmeye ise en çok vatandaşlar sevindi. İlçede akşam saatlerinde nefes almakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar, “Rüzgar, şehrin üzerindeki dumanı taşıyarak temizledi. Son üç gündür, bir nebze olsun rahat nefes alıyoruz. Özellikle de akşam saatlerinde bu iyileşme göze çarpıyor. Lodos, bizi şimdilik kurtardı ama bu sorunun çözümü için mutlaka önlem alınması gerekiyor” diye konuştular.