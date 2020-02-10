Elbistan’ın ilk rüzgar santraline onay verildi

Yıllık 70 milyon kWh elektrik üretilmesi planlanan rüzgar santrali, 10 binden fazla kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu Mahallesi’nin Geneci Tepe mevkiinde özel bir şirket tarafından kurulması planlanan 20 MWe kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali (RES) ile ilgili başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci olumlu olarak sonuçlandı. İlçedeki ilk RES yatırımı olan projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısının ardından olumlu kararı verildi.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden söz konusu yatırımın ÇED Dosyasına ilişkin olarak verilen olumlu kararda şöyle denildi:

“Elbistan ilçesindeki rüzgar enerjisi santrali projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta 10 gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde KAHRAMANMARAŞ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir.”

365 gün 24 saat elektrik üretecek

ÇED sürecinin olumlu sonuçlanmasının ardından başlayacak yatırımla birlikte bölgeye her biri 1 MWe kurulu güçte 20 adet rüzgar türbini kurulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ön lisans verilen RES projesinin toplam kurulu gücü 20 MWe olacak. Toplam yatırım tutarının 50 milyon TL olması beklenen rüzgar enerjisi santralinin (RES) kurulumunda 37, işletme aşamasında ise 7 kişi istihdam edilecek. Proje kapsamında rüzgar tribünlerinden üretilecek elektriğin enterkonnekte sistemine aktarılması için de şalt sahası yapılacak. Üretilen elektrik, şalt sahasından Afşin’in Tanır Mahallesi’nde yer alan trafo merkezine aktarılacak. Santralin, 365 gün 24 saat üretim yapması planlanıyor. Santralden yıllık 70 milyon kWh elektrik üretilebilecek. Söz konusu projenin işletme ömrü ise 49 yıl olarak hesaplandı.





