Elbistan’ın ilk RES yatırımı için son sözü bakanlık söyleyecek

Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu Mahallesi’nin Geneci Tepe mevkiinde özel bir şirket tarafından kurulması planlanan 20 MWe kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali (RES) ile ilgili başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı düzenlenecek. Toplantı, 23 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Uzun süredir bölgede yapılan test çalışmalarının ardından ÇED sürecini başlatan firma, bölgeye her biri 1 MWe kurulu güçte 20 adet rüzgar türbini yerleştirecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ön lisans verilen RES projesinin toplam kurulu gücü 20 MWe olacak. Toplam yatırım tutarının 50 milyon TL olması beklenen rüzgar enerjisi santralinin (RES) kurulumunda 37, işletme aşamasında ise 7 kişi istihdam edilecek. Proje kapsamında rüzgar tribünlerinden üretilecek elektriğin enterkonnekte sistemine aktarılması için de şalt sahası yapılacak. Üretilen elektrik, şalt sahasından Malatya’nın Darende ilçesi ve Afşin’in Tanır Mahallesi’nde yer alan trafo merkezlerine aktarılacak.

Güneşten sonra Elbistan’ın rüzgarına yapılacak ilk somut yatırımın ÇED süreci ile ilgili olarak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince geçtiğimiz Nisan ayında halkın katılımı toplantısı yapılmıştı. Projenin, yaklaşık maliyetinin ise 50 milyon TL olması bekleniyor.