Elbistan’ın ilk modern serasında ürün çeşitliliği artıyor

İlçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesi'nde İstanbul’da yaşayan işadamı Necip Koca tarafından, 5 dönümlük alanda yarı otomasyonlu serada geçtiğimiz yıl ilk olarak marul ekimi yapılmıştı. En sıkıntılı dönemi geride bırakarak marul yetiştiriciliğinden yeterli verimin alındığı serada, bahar ayları ile birlikte salatalık ve domates ekimi yapıldı. Salatalık hasadının başladığı serada, ürünlerin hormon kullanılmadan döllenmesi ise bombus arıları tarafından gerçekleştiriliyor.

Seranın işletmecisi Mehmet Ali Koca, yatırımın meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Marul üretimi ile işe başladıklarını belirten Koca, erkenci ürün şeklinde domates ve salatalık yetiştiriciliğine yöneldiklerini aktardı.

Seranın birbirinden bağımsız bölümlerinde yetiştirilen salatalıkların hasadına başladıklarını bildiren işletmeci Mehmet Ali Koca, dekara 15 ton gibi bir rekolte beklediklerini de dile getirdi.

Domates ve salatalıktaki kalıntısız etkili çözüm için döllenme aşamasında bombus arılarından faydalandıklarını anlatan Koca, “Hiçbir şekilde hormon kullanmadığımız için doğal tozlaşmayı bombus arıları yapıyor. Bu da yetiştirdiğimiz salatalık ve domatesin kalitesinde, tadında ve tonajında fark oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Seradaki ürünlerin bakımını çocuk büyütmeye benzeten işletmeci Koca, “Nisan ayı ortalarında seramızın bir bölümüne salatalık kalanına da domates ekimi yapmıştık. Yaklaşık 1 ay sonra ilk ürünlerimizi aldık. Hasat işlemine salatalıkla başladık. Şuan verimin gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Dekara 15 ton gibi bir verim elde etmeyi planlıyoruz. Bu da erkenci dönem seralar için gayet güzel bir rakam. İnşallah önümüzdeki günlerde de domates hasadına başlayacağız. Buradaki her bir fideyi adeta çocuk büyütür gibi büyütüyoruz. Tek tek bakımlarını yapıyoruz. Gece gündüz demeden kontrol ediyoruz. Hava sıcaklığındaki en küçük değişim bile ürünler için önemli” ifadelerini kullandı.

Seranın yarı otomasyon sisteme sahip olduğunun bilgisini veren Koca, “Ürünlerimiz ilk etapta ilçenin ihtiyacını karşılayacak. Önümüzdeki dönemlerde sera alanının genişlemesiyle birlikte ilçe dışına da ürün sevkini planlıyoruz” dedi.