Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının parolası şampiyonluk

Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Lig’de Kahramanmaraş’ı temsil eden tek takım olacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 106 takımın yer aldığı Bölgesel Lig’de erkekler kategorisinde mücadele edecek olan Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 10 Haziran’da başlayacak sezon öncesinde antrenmanlarına devam ediyor.

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Mevlüt Türkan, oyuncularla birlikte voleybol Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette takımla ilgili Kaymakam Demir’e bilgi veren Türkan, başkanlığını Hakan Tolu’nun yaptığı kulübün, sezona en iyi şekilde hazırlandığını ifade etti. Bölgesel Lig’e, Kahramanmaraş’ı temsilen tek takım olarak katılacaklarını belirten Türkan, sporcuların da sahada en iyi performansı sergileyerek şampiyonluk için azim ve kararlılık göstereceklerinin altını çizdi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporculara başarı temennisinde bulundu.