Elbistan’ın geleceğine nefes olacak fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ve Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca oluşturulan Adalet Ormanı’na yaklaşık 1000 fidan dikildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde 500 dönümlük Adalet Ormanı’na ilk etap fidan dikimi, ilçe protokolü ve 7’den 70’e vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Şardağı’nın Karaelbistan Mahallesi kısmında gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, TEMA gönüllüleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Canpolat, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçedeki her ağaçlandırma çalışmasında olduğu gibi bu etkinlikte de birçok fidanı kendi elleri ile toprakla buluşturan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Ülke genelinde başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde güzel bir ağaçlandırma çalışması icra ediyoruz. Bu çalışmada emeği geçen başta Sayın Başsavcımız Hayri Ormancı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bugün dikeceğimiz her bir fidan geleceğimiz için nefes anlamını taşıyor” dedi.

Elbistan’ın ağaçlandırmaya çok ihtiyacı olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, bu konuda daha etkin çaba göstermek için de orman işletme şefliğinin müdürlük haline getirilmesini planladıklarını söyledi.

Kaymakam Demir, “Elbistan’ımızın da ağaçlandırmaya çok ihtiyacı var. Elbistan Orman İşletme Şefliğimizin müdürlük haline getirilmesi noktasında bir çabamız var. Sayın Bakanımızın gayretleri ve destekleri ile bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Akabinde de inşallah ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız” şeklinde konuştu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ise, yaklaşık 500 dönüm alandaki Adalet Ormanı’na ilk fidanları diktiklerini belirtti.

Başsavcı Ormancı, şunları söyledi:

“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle oluşturduğumuz Adalet Ormanı’nda ilk fidanları dikiyoruz. Ağaçlandırmanın ve ormanın önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde kısa süre önce çıkan yangınlarda ormanlık alanlarımız ciddi zarar gördü. Elbistan’da da hava kirliliği çok kritik seviyelerde. Biz de bunu önleme adına ve farkındalık oluşturma adına fidan dikiminde bulunduk. İlk etapta 1000’e yakın bir fidan dikildi. Peyderpey de devam edecek. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu alanın hazırlanmasında da ciddi emek harcayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve Orman İşletme Şefliğimize de ayrıca teşekkür ediyorum.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, ilçede ağaçlandırma seferberliği ile her yıl 1 milyon fidan dikmek istediklerine vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın oluşturduğu bu alandaki fidanlar, gelecekte şehrimizin hava kirliliğinin önlenmesinde büyük bir işlevi yerine getirecek. Tüm vatandaşlarımızı ağaç dikmeye davet ediyorum. 93 mahallemizde bu seferberliği başlattık. Orman Bölge Müdürlüğümüzden her yıl 1 milyon fidan talebimiz oluyor. Hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin güzelleşmesi, yeni fidanların toprakla buluşması ile ancak mümkün olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbistan, daha güzel ve yeşil olacak. Yavrularımıza daha güzel bir Elbistan bırakacağız” ifadelerini kullandı.

















































