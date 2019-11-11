Elbistan’ın geleceğine 7 bin fidan

Elbistan’da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla Şar Dağı eteklerinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte özellikle öğrenciler, yaşayacakları ilçeyi daha yeşil ve güzel bir hale getirmek için kolları sıvadı.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasında sahiplenilen 13 milyon 733 bin 450 fidan, tüm ülke genelinde saat 11.11’de toprakla buluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde Elbistan’da 7 bin fidanın dikimi, ilçe protokolü ve 7’den 70’e vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Şar Dağı eteklerindeki fidan dikimi etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Birçok fidanı kendi elleri ile toprakla buluşturan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede, kampanyaya 7 bin fidanla katkı sunduklarını söyledi.

Daha yeşil bir doğanın, geleceğe bırakılacak en güzel miras olduğunu belirten Kaymakam Demir, “Ülke genelinde başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde 11 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyor. Biz de bu kapsamda ilçemizdeki bütün kurumlar olarak bu kampanyaya elimizden gelen bütün imkanlarla destek vermeye çalıştık. Geleceğe bırakılacak en büyük mirasın, yeşil bir doğa ve çevre olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve geleceğimize inşallah güzel bir miras bırakacağız. 11 Kasım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Aynı şekilde önümüzdeki yıllarda da bu kampanya yapılacak. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Yarınlar nefessiz kalmasın diye daha yeşil bir Elbistan için, el ele gönül gönüle bugün fidan yarın nefes” dedi.

Başkan Gürbüz, bakanlığın gönderdiği 2000 fidana ek olarak Elbistan Belediyesince 5000 fidan daha temin edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Elbistan olarak buradayız. Elbistan’ın nefese ihtiyacı var. 11 milyon fidanın dikildiği bugün belki de en çok fidana ihtiyacı olan şehir Elbistan. Çünkü hava kirliliği noktasında son derece tehlikeli boyutlardayız. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Kamu imkanları ya da kurumların bir takım çalışmaları ile Elbistan’ın havasını temizlemek mümkün değil. Biz bu kentte yaşıyoruz dolayısıyla temiz hava solumak istiyoruz. Öyle ise; herkes fidan diksin. Şar Dağı böyle gelmiş böyle gitmesin. Şar Dağı’nı ağaçlandıralım, duyarlı olalım. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptığı bu kampanyaya en güçlü desteği Elbistan’dan verelim. Bugün burada geleceğimize nefes olmak için gelen genci yaşlısı herkese teşekkür ediyorum.”

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy da, oda olarak ilçedeki orman varlığının artması için başlatılan her çalışmanın yanında olduklarının altını çizdi. Paksoy, “Gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakmak için her kampanyanın destekçisiyiz. Bugün de burada yerimizi aldık. Bu kapsamda ilçemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Elbistan Bakkallar ve Esnaflar Odası Başkanı Kemal Şahin ise, “7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın burada seferberlik içerisinde olduğunu görmek gerçekten çok sevindirici. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğini destekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur da, “Fidan nefestir, fidan temiz hava teneffüs etmemizi sağlayan doğanın en güzel nesnesidir. Fidan ve yetişen ağaçlar sayesinde havamız temiz olacak. Çocuklarımız temiz hava soluyacak. Bugün diktiğimiz 7 bin fidan büyüyecek, geleceğimize umut getirecek” dedi.



