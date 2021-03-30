Elbistan’ın geleceğine 1000 fidan daha

Etkinlikte konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, dikilen her fidanın gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakmak için önemine değinerek, “İlçemizdeki ağaçlandırma seferberliği ile ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla yemyeşil bir Elbistan inşa etme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Elbistan’da 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilen fidanlar, Elbistan Orman İşletme Şefliği’nce vatandaşlara dağıtıldı. Fidanların bir kısmı da öğrencilere ağaç sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak adına Pınarbaşı Ortaokulu’nun bahçesinde toprakla buluşturuldu. Buradaki programa Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Demir, protokol üyeleri ve minik öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şehrin her köşesini ağaçlandırma çabası içinde olduklarını söyledi.

Kaymakam Demir, “Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Elbistan Orman İşletme Şefliğimizin temin ettiği fidanları toprakla buluşturuyoruz. Fidanların büyük kısmını vatandaşlarımıza dağıttık. Kalan kısmını da ilçemize yeni kazandırılan Pınarbaşı Ortaokulumuzun bahçesini ağaçlandırmak için kullanıyoruz. Kurum müdürlerimiz ve öğrencilerimiz de burada. Genç nesle, ağaç sevgisini bugünden aşılamak istiyoruz. Diktikleri fidanların, gelecekte şehirlerini nasıl güzelleştireceğini bilmeleri ve farkındalıklarının artmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da orman varlığının artmasının önemine değinen Kaymakam Demir, “Dikilen her fidan, ilçemizin orman varlığının artmasını sağlıyor. Bugüne kadar yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ve bundan sonraki projelerle gelecek nesillere daha yeşil bir Elbistan bırakmak istiyoruz. Daha temiz bir hava solumak ve yeşil bir çevrede yaşamak istiyorsak tüm vatandaşlarımızda fidan dikme ve dikilenleri de koruma yönünde yüksek hassasiyet bekliyoruz.

Bugün burada anaokulu çağındaki çocuklarımız da var. Onlarla birlikte hem fidan diktik hem de onlara evlerinde kendi ağaçlarını yetiştirmeleri için saksıda tohum ve tohumlu kalemler dağıttık. İnşallah, ağaç sevgisi filizlenecek ve onların duyarlılığı ile birlikte büyüyecek. Bu önemli etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.