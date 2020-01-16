Elbistan’ın geleceğine 1 milyon fidan

Ortak protokol ile Elbistan’ı ağaçlandırmayı hedefleyen Elbistan Belediyesi ve TEMA Vakfı, STK’lar, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların da katılacağı 1 milyon fidan dikimi projesine start veriyor. Proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilecek olan 1 milyon fidan, hava şartlarının el vermesi ile birlikte toprakla buluşacak.

Ağaçlandırma projesi hakkında açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni nesillere daha yeşil bir Elbistan bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplumun tamamını kapsayacak bir seferberlikle dikilecek fidanların, Elbistan’ın geleceği için en önemli yatırımlardan biri olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, “Belediyemiz ve TEMA Vakfımızın ortak protokol çalışmaları kapsamında Elbistan’ı yeşillendirmek için büyük bir adım atıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edeceğimiz 1 milyon fidanın hava şartlarının oluşması ile birlikte dikimine başlanacak. Fidan dikim alanlarımızı başta Şardağı olmak üzere belediyemize ait yeşil alanlar, okullarımız, hastanelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bahçeleri olarak belirledik. Tabi bu etkinlik sadece iki kurum arasında kalmayıp sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte yürütülecektir. Özellikle son yıllarda ağaçlandırma çalışmaları için büyük bir gayret gösteren TEMA Vakfı Başkanımız Fatma Doğuç hanımefendiye ve yönetimine çok teşekkür ederim. Yarınlar nefessiz kalmasın diye daha yeşil bir Elbistan için, el ele gönül gönüle bugün fidan yarın nefes diyoruz, çünkü Elbistan’ın nefese ihtiyacı var” dedi.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ise, Elbistan’ın hava kirliliği ile değil, yeşil alanları ile gündeme gelmesi gerektiğine işaret etti.

Doğuç, “Elbistan’ın yeşile bürünmesi ve ağaçlandırması adına büyük bir projeyi daha başlatıyoruz. Elbistan yakın zamanda 1 milyon fidan ile buluşacak. Sağ olsun belediye başkanımız yaptığımız her çalışma ve projeye büyük destekler verdi, bu açıdan kendilerine çok teşekkür ederim. İnşallah ortak hareket ederek çok daha güzel çalışmalara imza atacağız. Biz artık Elbistan’ın hava kirliliği ile değil yeşil alanları ile gündem gelmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.